Nuevo positivo en el Barcelona por coronavirus: ya van cuatro

Una de las perlas del filial del FC Barcelona, el japonés Hiroki Abe, dio positivo por coronavirus y está aislado en su domicilio de Sant Joan Despí, según informó el club.

El atacante azulgrana de 21 años, que llegó el verano pasado procedente del Kashima Antlers, se encuentra bien de salud.

Abe se convierte en el cuarto jugador del Barcelona en dar positivo por coronavirus después de Samuel Umtiti, Jean-Clair Todibo y Miralem Pjanic.

[ÚLTIMA HORA] Hiroki Abe, positivo por Covid-19



El jugador japonés del Barça B se encuentra bien de salud y está aislado en su domicilio en Sant Joan Despí.



https://t.co/upwLXgcVlq #BarçaB pic.twitter.com/MV25WEP06j — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) August 28, 2020

Comunicado del Barcelona

"Hiroki Abe ha dado positivo en la prueba PCR a la que se sometió el pasado 25 de agosto después de tener algunas molestias. El delantero japonés se encuentra bien de salud y está aislado en su domicilio en Sant Joan Despí.

Por este motivo, Hiroki Abe no comenzará la pretemporada el próximo lunes, 31 de agosto, con sus compañeros del Barça B en la Ciudad Deportiva Joan Gamper".

La pérdida de olfato y gusto de Pjanic

El centrocampista del Barcelona Miralem Pjanic declaró, después de dar positivo de Covid-19, que, aparte de haber perdido el olfato y el gusto, se sentía "bien".

"No tengo mayores problemas y me siento bien", declaró el deportista bosnio, que está aislado en su domicilio, a la Federación de Fútbol de su país. "Sólo que no tengo los sentidos de olfato y gusto", añadió el jugador, que también integra la selección de Bosnia-Herzegovina, según lo citaba la web de la federación.

El Barcelona informó de que Pjanic, su nuevo refuerzo fichado en junio pasado, dio positivo por el coronavirus en la prueba de PCR a la que se sometió el pasado sábado tras sentir algunas molestia. Debido a la cuarentena que debe cumplir, el futbolista no podrá incorporarse a la plantilla del equipo hasta dentro de quince días.

Tampoco el seleccionador bosnio, Dusan Bajevic, podrá contar con uno de sus mejores jugadores en los partidos de la Liga de Naciones contra Italia y Polonia que los bosnios disputarán el 4 y el 7 de septiembre, respectivamente.

[Más información: Pjanic, aislado por coronavirus: "No tengo olfato y gusto pero me siento bien"]