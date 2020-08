Mourinho, un ejemplo en los banquillos: el motivo por el que está aprendiendo coreano

José Mourinho no deja de sorprender al mundo del fútbol aunque hayan pasado más de tres años del último título que conquistó como entrenador (la Europa League con el Manchester United). El portugués es muy metódico con su trabajo, eso siempre lo ha demostrado y lo sigue haciendo. Su última revelación es que ha aprendido un nuevo idioma. Y ya van siete.

Se trata del coreano. Para aquellos que les sorprenda, el motivo es simple. Mou está aprendiendo coreano para comunicarse mejor con uno de sus futbolistas en el Tottenham: Heung Min Son. En un reportaje de Amazon Prime Video, Mourinho da el motivo de que haya apostado por hacer esto.

"La comunicación es muy importante cuando estoy con el grupo. Es respetuoso con la cultura del club hablar el idioma de las personas que lo integran", explica The Special One. "Intento hablar con los jugadores en su propio idioma, por eso estoy aprendiendo coreano", añade.

Mourinho, alguna vez, ya ha comentado que habla con fluidez seis idiomas: portugués, español, catalán, inglés, francés e italiano.

Mourinho junto a Heung-Min Son en el Tottenham EFE

La vuelta de la Premier League

El Tottenham mira hacia el regreso de la Premier League, fijado para el 12 de septiembre. Mourinho no podrá contar con algunos de sus jugadores internacionales durante el comienzo de la pretemporada para el inicio de la nueva temporada. Es el caso de Eric Dier y Harry Kane, que ha tenido que pasar una cuarentena tras haber estado de viaje a Bahamas, convocados ambos con la selección inglesa.

La presencia del defensa Harry Maguire, inmerso en un proceso judicial en Grecia tras una pelea en la isla de Miconos, así como la primera citación de Phil Foden, Mason Greenwood y Kalvin Phillips son las principales novedades en esa lista de convocados por Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, para los partidos ante Islandia y Dinamarca de la Liga Europa.

El técnico inglés explicó que había conversado con el capitán del Manchester United y que le dijo que las noticias que habían salido no reflejaban lo que realmente había ocurrido en la isla griega. "No tengo razón para dudar de lo que me dice y sabe que tiene mi apoyo en este momento", señaló.

Foden ha continuado su progresión en el Manchester City, así como Greenwood en el United, mientras que Phillips destacó en el ascenso a la Premier del Leeds United del argentino Marcelo Bielsa.

Danny Ings, delantero del Southampton, fue el segundo máximo goleador de la Premier y retorna a la selección inglesa por primera vez desde que jugó ante Lituania hace cinco años.

El conjunto de los 'tres leones' regresa a la acción tras la suspensión de amistosos y la Eurocopa por la pandemia. Visitará a Islandia en Reikiavik el 5 de septiembre y a Dinamarca tres días después, en partidos del grupo 2 de la Liga A de la Liga de Naciones que completa Bélgica.