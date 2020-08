El Valencia no puede pagar los salarios de su plantilla

El Valencia podría tener serios problemas económicos para afrontar la temporada 2020/2021. En la mañana de este lunes la plantilla ha tenido una reunión con la directora financiera del club para informar a los jugadores de la situación por la que pasa el club y les habría propuesto pagar sus salarios mediante pagarés con fecha de septiembre de 2021.

El diario valenciano Las Provincias informa de esta situación en la que ni la entidad, ni el máximo accionista, Peter Lim, estaría dispuesto a avalar los pagarés, si no que tendrían que ser ellos mismos, o sea, los jugadores, los que respondan ante esta forma de pago. Según esta noticia que ha saltado en la tarde de este lunes, la plantilla ha rechazado de pleno la propuesta y se pone en riesgo incluso la posibilidad de que el club pueda inscribir a los jugadores en LaLiga.

Una de las condiciones que pone la patronal para que una entidad pueda disputar la competición es que estén al corriente los pagos con los jugadores. Si mantiene esta deuda con su plantilla y no se haya una solución de urgencia, el Valencia podría no poder jugar la temporada 2020/2021. La situación es muy grave y la dirección deportiva tendrá que seguir con las ventas para poder dar un giro radical a unos acontecimientos que no prometen un futuro muy halagüeño.

Esta situación económica podría apuntalar el proyecto de Meriton, la empresa de Peter Lim que en las últimas semanas está viendo como el valencianismo se ha echado a las calles para protestar contra su gestión. La afición se ha hartado de la situación inestable y quiere un proyecto que garantice que la identidad del club no esté por debajo de los intereses de cualquier máximo accionista.

La defensa de Meriton

El presidente del Valencia, Anil Murthy, ha defendido la gestión que llevan haciendo en las últimas temporadas tras las críticas recibidas por los últimos movimientos. En un comunicado ha afirmado que "hay que ser tonto para seguir el camino del gasto sin saber cómo va se va pagar", agregó que un club en quiebra no es un club mejor y que hay que reducir el coste del equipo al no estar el Valencia en la Liga de Campeones.

Así lo indicó en una carta abierta difundida por el Valencia en la que Murthy recordó en 2008 se anunció por parte de Juan Villalonga, aspirante a dirigir el club, que la deuda del Valencia ascendía a 439 millones de euros y en 2009, la construcción del nuevo estadio se paralizó tras una inversión de 150 millones. "En marzo de 2009, el club estaba financieramente muerto, no podía pagar a sus jugadores, había perdido más de trescientos millones en jugadores desde 2003 y en junio su deuda alcanzaba los 547 millones", señaló.

Murthy añadió que Bancaja prestó dinero al club y fue necesaria la venta de futbolistas como Raul Albiol, David Villa, David Silva, Juan Mata o Jordi Alba. "La venta de buenos jugadores es necesaria en todos los clubes y afortunadamente el Valencia CF los tiene, a diferencia de muchos otros", recordó Murthy que había dicho el entonces presidente –Manuel Llorente- en 2012.

Murthy añadió que en 2014 el máximo accionista del club, Peter Lim, compró la mayoría de las acciones cuando el club tiene 48 millones de euros en sueldos impagados a los jugadores y sin efectivos en el banco.

También recordó que en la temporada 2017-2018 se empezó a pagar a los bancos, que éstos ahora confían en que este Valencia será "sostenible" y que el club tiene los ingresos más grandes de su historia, además de haber ganado la Copa del Rey en 2019.

