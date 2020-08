Almeida: "No estuvimos a la altura; pese a todo, el Atleti volverá"

El Atlético de Madrid, eliminado de la Champions League por el RB Leipzig, mantiene por tercer año seguido su barrera en la máxima competición europea en los cuartos de final, de los que no pasó en la actual edición y a los que ni siquiera llegó en las dos anteriores, ni en 2018-19 -octavos-, ni en 2017-18, cuando cayó en la fase de grupos, aunque luego ganó la Europa League. Y como buen colchonero, el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida se mostró abatido por la derrota de este jueves.

Casi una 'norma' antes en la era Diego Simeone, porque entre 2013/204 y 2016/2017, el conjunto rojiblanco avanzó más allá de cuartos en tres de las cuatro ediciones del torneo durante ese periodo -sólo perdió en 2014/2015 en esa ronda ante el Real Madrid, en dos alcanzó la final y en otra llegó hasta semifinales-, ahora es un muro insuperable, que no sobrepasa desde el citado curso de 2016/2017.

Almeida habló en COPE acerca de la eliminación del Atleti de Champions y reconoció el mal partido de su equipo: "No estuvimos a la altura. Pese a todo, el Atleti volverá", declaró el alcalde de Madrid. Aunque la derrota no le ha quitado ni un ápice de su sentimiento atlético: "Me gustaría ser presidente del Atlético... y también utillero. Todo lo que tenga que ver con el club", señaló.

Giménez, al borde del llanto tras la eliminación del Atlético en Champions EFE

El Atleti se atasca en cuartos

Ya son tres años seguidos sin llegar más allá de cuartos. No lo hizo en 2017/2018, cuando fue desplazado de los octavos de final en la fase de grupos por el Chelsea y la Roma, porque empató dos veces con el Qarabag, ni en 2018/2019, con el sonoro 3-0 de Cristiano Ronaldo que recibió en Turín en la vuelta de octavos tras el 2-0 con el que había ganado en la ida disputada en el estadio Wanda Metropolitano.

De las diez veces que ha jugado los cuartos de final el Atlético, incluida la derrota de este jueves, en sus 15 participaciones en la Copa de Europa o la Liga de Campeones, fue eliminado en cuatro (este jueves, por el Leipzig; en 2014/2015, por el Real Madrid; en 1996/1997, por el Ajax, y en 1977/1978, por el Brujas).

En cambio superó esa ronda en nueve ocasiones. En tres alcanzó la final (1973/1974, 2013/2014 y 2015/2016), en las que fue subcampeón, y en otras tres fue eliminado en las semifinales: en 2016/2017 y 1958/1959, contra el Real Madrid, y en 1970/1971 contra el Ajax.

