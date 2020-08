Matthäus: "Messi se enfrenta al mejor del mundo, Lewandowski"

La Final a ocho de Lisboa da comienzo este miércoles 12 de agosto, pero será el viernes 14 el día que se celebre el partido estrella de la ronda de cuartos de final. Barcelona y Bayern Múnich se enfrentan tras vencer en octavos a Nápoles y Chelsea respectivamente.

Desde que acabaron ambos partidos de culés y bávaros se han ido produciendo varios intercambios de declaraciones. Todos se ven favoritos para acceder a las semifinales y para ello presumen de buques insignia. Por el bando del Barça, Leo Messi; por el del conjunto alemán, Robert Lewandowski.

Este un duelo entre dos de los equipos históricos del Viejo Continente. Atrás quedaron los tiempos de los grandes piques, pero las leyendas no se olvidan de calentar los partidos como en los viejos tiempos. Así, Lothar Matthäus ha hablado en Bild sobre el choque y ha mandado un mensaje directo al Barcelona y a Messi.

Matthäus. Foto: Instagram (@lotharmatthaus10)

"Messi se enfrenta a su sucesor como mejor jugador del mundo: Robert Lewandowski. Es el mejor jugador, no solamente el mejor delantero", afirmó el futbolista para el medio germano. "El Barça de hoy ya no es el de antes. Tienen a Messi, claro. Un jugador como él siempre es capaz de hacer una genialidad", reconoció también.

Sin embargo, dejó claro que "él -Messi- solo no bastará contra este Bayern. El Barcelona no me da miedo", aseguró un Matthäus que ha calentado el encuentro de la Champions League y también ha motivado al vestuario del conjunto blaugrana para intentar taparle la boca, como se suele decir.

¿Lewandowski o Messi?

Las comparaciones son odiosas, pero desde que se conoció que uno y otro se iban a ver las caras en Lisboa, se ha abierto un debate sobre quién es mejor de los dos futbolistas. Han pasado ambos los 30 años, pero continúan siendo referentes de sus respectivos equipos.

Robert Lewandowski es el gran goleador. Pasan los años, pero él no ha perdido ni un ápice de su instinto. Después de que se anunciase que el Balón de Oro 2020 se quedaba desierto, desde Alemania se criticó la decisión ya que veían al internacional polaco como el gran favorito para hacerse con el galardón este año.

Sus 53 goles en 44 partidos en la 2019/2020 le avalan. En lo que se refiere a la máxima competición continental, Lewandowski ha firmado 13 dianas y de llegar a una hipotética final, incluso tiene a tiro batir el récord estratosférico que consiguió Cristiano Ronaldo en el Real Madrid en la Champions durante una misma campaña: 17 durante la 2013/2014.

Leo Messi, en el partido del Barcelona ante el Nápoles de la Champions League Reuters

El delantero es el arma más potente con el que cuenta el Bayern para eliminar al Barcelona camino de 'La Orejona'. Pero los azulgranas cuentan con un Leo Messi que quiere quitarse la 'espinita' de La Liga... y también de la Supercopa de España y de la Copa del Rey. En Can Barça se aferran a la Champions como su salvavidas del presente curso, también el argentino que quiere demostrar quién es el número uno.

