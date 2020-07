Rummenigge quiere que haya Balón de Oro y que Lewandowski lo gane

France Football anunció la semana pasada que el Balón de Oro quedaba desierto en este 2020. La decisión ha generado opiniones enfrentadas. Mientras unos aplauden esto por todo lo sucedido este año con la crisis del coronavirus, otros creen que debería seguirse la tradición para seguir con la normalidad.

Entre estos últimos se ha posicionado Karl-Heinz Rummenigge. El directivo del Bayern Múnich ha señalado recientemente que el preciado galardón dorado debería entregarse como todos los años y que, además, el ganador debería ser el polaco Robert Lewandowski.

"Quizá debamos hablar otra vez con la FIFA, al final son ellos el órgano organizador. Excepto la liga francesa, todos los demás finalizaron sus respectivas temporadas. Por ende, intuyo que debería ser posible que el Balón de Oro fuera entregado al mejor jugador", ha argumentado Rummenigge.

Rummenigge, director general del Bayern. Foto. fcbayern.com

"Intentaré convencer a Gianni Infantino para que él, por su parte, convenza a France Football u organice la entrega de un Balón de Oro propio", ha continuado diciendo el alemán, quien además no tiene dudas sobre el justo ganador del premio este año: "Creo que Robert Lewandowski está jugando una temporada fantástica. Puede que sea la mejor de su carrera. Desafortunadamente, France Football decidió no entregar el Balón de Oro este año. No lo consideramos justo".

El medio francés ya indicó en su momento que si consideran que lo mejor para todos es que el premio no se dé este año 2020 es porque todas las ligas, incluso las que acabaron sus campeonatos, se han visto afectadas por el parón obligado de tres meses y que, además, torneos como la Eurocopa, la Copa América y los Juegos Olímpicos se han aplazado.

Cabe destacar, además, que ningún futbolista del Bayern Múnich ha ganado el Balón de Oro desde el año 1981. Precisamente, en aquella edición el trofeo dorado fue a parar a las manos del propio Rummenigge. Lewandowski se había posicionado como uno de los favoritos, pero no estaba solo el polaco.

Benzema y Cristiano, candidatos

Además del delantero del conjunto muniqués, también han sonado como favoritos al preciado galardón dorados dos veteranos atacantes como Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. El segundo ha vuelto a ganar el Scudetto con la Juventus de Turín, aunque tiene muy difícil a tiro conquistar la Bota de Oro, para la que es favorito Lewandowski.

Mientras que Benzema ha ganado La Liga con el Real Madrid, siendo el jugador más destacado del campeonato español y, por supuesto, de las filas blancas en la temporada 2019/2020. El '9' incluso ha recibido importantes apoyos desde su país, tanto en medios como L'Équipe como el presidente de la Federación Francesa.

Benzema celebra un gol Reuters

"Ha tenido una temporada excepcional con el Real, ya he felicitado a Zidane, quien es su entrenador. Es uno de los mejores jugadores hoy durante la temporada que acaba de completar", dijo Le Graët en RMC. "¿El mejor? No lo sé. No depende de mí juzgar porque no he visto todos los partidos. Pero en mi opinión, tuvo la mejor temporada de su carrera", continuó el presidente de la federación gala.

[Más información: Benzema y Sergio Ramos, los grandes perjudicados del Real Madrid por el año sin Balón de Oro]