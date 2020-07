El CF Fuenlabrada da buenas noticias: los contagiados no ascienden y siguen sin síntomas graves

Las buenas noticias llegan al fin a las oficinas del CF Fuenlabrada. El club madrileño ha informado por medio de un comunicado que los últimos test realizados a la plantilla no ha sumado ningún positivo por coronavirus nuevo. Además, se suma el alta que ha recibido el jugador que estaba ingresado.

"Los últimos test realizados al CF Fuenlabrada han señalado que el número de positivos no crece ni en A Coruña (18), ni en Madrid (8). A esta noticia se une la buena de que los síntomas entre los integrantes son mínimos", han explicado en la nota oficial emitida por el club.

Durante la mañana ya informaron de que el jugador que fue ingresado estaba junto a sus compañeros y agradecieron desde la entidad no haber desvelado el nombre del paciente.

Los últimos días han sido muy tensos para el club. Incluso se han visto obligados a emitir algún comunicado extra para no preocupar a las familias de los jugadores. Durante el lunes, y al publicarse las mismas cifras que han sido confirmadas hoy, el Fuenlabrada dejó claro que no se había producido ningún aumento de contagios.

El jugador del CF Fuenlabrada infectado entrando al hospital EFE

"Ante la preocupación de los familiares", indicaron en sus redes sociales, recalcando que "no se diagnosticaron nuevos casos". Por lo tanto, después de dos días, el club comienza a entrar en cierta atmósfera de calma con los jugadores sin sufrir síntomas graves y con los contagios estabilizados en su totalidad.

Más de una semana después, todos se encuentran en buen estado físico y más después de que el único jugador ingresado haya recibido el alta. El Presidente del club explicó en su día que el jugador se desmayó cuando fue a realizarse el test y que, después de pasar una mala noche, se encontraba en buenas condiciones.

El otro futuro del Fuenla

El club madrileño sigue atento a la situación sanitaria, como es comprensible. Sin embargo, ni los propios jugadores se han olvidado de que hay una grave crisis deportiva en Segunda División ante la probable suspensión del encuentro entre el Deportivo de La Coruña y el cuadro madrileño.

La plantilla fuenlabreña emitió un comunicado donde pedían jugar el partido y, además, espetaban a su propio club a actuar para defender los derechos de los jugadores. Desde LaLiga siguen adelante con su plan y los comunicados del resto de clubes de la categoría no han frenado.

El Rayo Vallecano ha llegado a pedir una eliminatoria contra el Elche para determinar quién debía entrar en playoff. Por otra parte, el Numancia se ha aliado con el Deportivo y lucharán por la cancelación de los descensos en una liga de 24 equipos o, si no, por la repetición de la jornada.

Clubes que no están afectados directamente, como el caso del penúltimo clasificado, el Extremadura, han propuesto una próxima temporada con hasta 26 equipos en el caso de que la Primera División no esté dispuesta a aumentar el número de participantes. Un sinfín de propuestas que desde los organismos deportivos no están por la labor de escuchar.

