Tebas asegura que no va a dimitir: "Todavía no me han cazado"

Javier Tebas no se plantea dejar de ser el presidente de LaLiga tras el escándalo del Fuenlabrada en Segunda División y haberse responsabilizado él mismo del viaje del equipo madrileño a La Coruña con varios contagiados en el avión. Tebas ha dado la cara este lunes para salir al paso sobre los rumores que apuntaban a su posible dimisión y ha sido tajante.

"No voy a dimitir. La dimisión me la plantearé si me siento que no estoy apoyado por la mayoría de los clubes", ha dicho Tebas en la sede de LaLiga donde le esperaban los micrófonos de varios medios de comunicación.

Tebas volvió a asumir la culpa, pero se mantenía firme en su cargo: "No me tengo que esconder. Si hay alguien al que se le tienen que cortar las orejas, es a mí. Pero no voy a dimitir. No puedo saber si hay una persecución política o de otro organismo hacia a mi, pero ya estoy acostumbrado a estas situaciones", dijo.

El presidente de LaLiga, además, recordó otras polémicas y como siempre ha estado en el punto de mira de muchos y, pese a ello, ha seguido en el cargo: "Soy un hombre público y hasta cierto punto controvertido y que a la primera que hay una oportunidad van a la cacería, pero llevo muchos años y todavía no me han cazado".

"El que toma la decisión de viajar a las 12 de la noche a La Coruña es Javier Tebas Medrano, ni el Fuenlabrada, ni el presidente del Fuenlabrada ni ningún cargo del Fuenlabrada", concluyó.

La culpa de Tebas

Tebas no había hablado con certeza hasta este domingo, que lo hizo por Twitter y responsabilizándose del viaje del Fuenlabrada a La Coruña: "Queridos directivos, jugadores, técnicos, empleados...del Fuenlabrada, seguisteis todas las instrucciones que os dio LaLiga, el único responsable de viajar a A Coruña, soy yo, quién tomo esa decisión. Nadie más. El fútbol os debe una. Ánimo, está oportunidad llegará", escribió Tebas.

El máximo mandatario de LaLiga lanzó ese mensaje minutos después del comunicado que emitió la institución que preside en el que otorgaba al Elche la sexta posición para disputar los playoffs de ascenso a la vez que agradecía al Fuenlabrada su generosidad para acatar esa decisión. Entonces, el Fuenlabrada reaccionó con otro comunicado oficial en el que aseguraba no haber renunciado a disputar el partido contra el Deportivo.