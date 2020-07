Mbappé, tres semanas de baja: estará listo si el PSG llega a la final de la Champions League

Kylian Mbappé dio el susto el pasado fin de semana durante la final de la Copa de Francia. El título cayó del lado del PSG, pero las alarmas saltaron de inmediato cuando tuvo que abandonar el terreno de juego llorando y durante la celebración se le pudo ver con muletas.

Sin embargo, si las primeras pruebas descartaron que hubiese rotura de ligamentos en su tobillo, algo que incluso le habría apartado de los terrenos de juego hasta 2021, ahora se ha conocido que tan solo estará de baja durante las tres próximas semanas. Eso sí, el futbolista no estará presente en el partido de cuartos de la Champions League contra el Atalanta.

Loïc Perrin fue el autor de una durísima entrada a Kylian Mbappé cuando apenas se había jugado media hora de partido. Tendido sobre el césped y con los jugadores de uno y otro equipo enfrascados en una disputa por lo grave de la acción, el internacional francés tuvo que ser sustituido de inmediato y trasladado al vestuario para ser revisado por las asistencias médicas.

Mbappé, tendido en el suelo tras una dura entrad EFE

Con el pie totalmente inmovilizado y apoyado en unas muletas para poder andar, Mbappé pudo ver el final del partido ya en el campo y también participó, como pudo, en la celebración, fotografiándose con la copa y con sus compañeros. Un título que llegó a las vitrinas del PSG después de la victoria sobre el Saint-Étienne gracias al gol de Neymar.

Nada más terminar el partido, Mbappé retuiteó un mensaje del club rival en esa final de la Copa de Francia: "Loïc Perrin, el AS Saint-Etienne y el fútbol francés esperan volver a verte lo más rápido posible sobre los terrenos de fútbol". Para a continuación escribir él lo siguiente: "Despertar como vencedor, no hay mejor sensación posible. Gracias a todos por vuestros mensajes, me conmueve mucho. Besos a todos y buen fin de semana".

Tres semanas de baja

Según el parte médico emitido este lunes 27 de julio por el Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé sufre un esguince de tobillo con lesión del ligamento externo. En este comunicado del club galo también se hace referencia a ese tiempo estimado de bajo que rondará las tres semanas.

Esto quiere decir que el delantero parece baja segura para el duelo contra el Atalanta de los cuartos de la Champions League, el cual se celebra en Lisboa el próximo 12 de agosto. Una ausencia muy sensible para los de Thomas Tuchel que tienen en Kylian Mbappé a una de sus grandes figuras y pilares, sino el jugador más importante del plantel parisino.

Mbappé traes caer lesionado del tobillo EFE

De superar el PSG la eliminatoria, más factible será poder ver a Mbappé en semifinales, aunque si no hay ningún imprevisto, para el partido en el cual debería estar totalmente recuperado es en la final. Pero para estar en este duelo por relevar al Liverpool como rey de Europa no solo debería ir a la perfección el proceso de recuperación, sino que el equipo francés también debería superar la fase de cuartos y semis para poder luchar por 'La Orejona'.

