El Fuenlabrada viajó a La Coruña sin médico: el doctor del Depor prestó ayuda a los positivos

La historia del partido más largo de la Segunda División española sigue escribiendo capítulos, y todos muy poco favorables al CF Fuenlabrada. El último de ellos ha sido el descubrimiento de que el conjunto madrileño se desplazó hasta la ciudad de La Coruña sin el médico del equipo, algo que no está permitido por el reglamento de la RFEF.

Por este motivo, el doctor del Deportivo de La Coruña tuvo un magnífico gesto, estar en contacto y prestar ayuda a todos los jugadores del CF Fuenlabrada que han dado positivo en las últimas horas y que se mantienen confinados en un hotel de la ciudad gallega a la espera de la evolución de la enfermedad.

La situación se ha ido agravando con el paso de las horas y, al el aumento de casos que se han producido que ya superan la quincena en toda la disciplina del equipo, se ha unido el traslado de uno de los jugadores al hospital para ser tratado allí y tener la posibilidad de hacerle mayor número de pruebas.

El autobús del CF Fuenlabrada en La Coruña EFE

Quien no ha podido estar al lado de sus jugadores es el médico del CF Fuenlabrada, tal y como ha confirmado Carlos Lariño, médico del Depor y que ha sido quien ha prestado ayuda a los jugadores madrileños al mantener contacto permanente con dos integrantes de la plantilla con pasado deportivista.

El galeno del Depor pasó por Radio Galega donde confirmó que, a pesar de que no ha pasado por las estancias donde se encuentran los jugadores, sí se ha acercado al hotel para llevar medicamentos y productos de higiene personal. El propio médico se enteró el martes del que la entidad azulona había viajado hasta La Coruña sin médico, por lo que quiso echar un cable a su homólogo prestando la mayor ayuda posible.

Así se entera Carlos Cariño

"Me entero de eso por un jugador del Dépor que me dice que el médico del Fuenlabrada se quedó en Madrid. Le llamé, porque tenemos los teléfonos de todos, le pregunté por eso y le dije que no se preocupara, que lo que le hiciera falta que me avisara".

Lariño confirmó lo extraño de la situación ya que la presencia de un médico en un evento de esta circunstancias es indispensable, por lo que se trataba de algo excepcional: "Por protección de datos que no puedo facilitar, el otro médico tuvo un problema que le impidió viajar, pero entiendo que tenían que haber buscado un sustituto. En teoría, sin un médico en el banquillo, según el reglamento, creo que no se puede celebrar el partido, el árbitro podía haberlo suspendido".

José Rodríguez, jugador del Fuenlabrada, en una de las ventanas del hotel Finisterre de La Coruña EFE

En contacto con el Fuenlabrada

El médico del Deportivo contó que se encuentra en contacto diario con los jugadores José Rodríguez y Oriol Riera, ambos exjugadores del equipo blanquiazul y a los que presta apoyo psicológico y les aconseja para que lleven lo mejor posible una situación de "encierro y miedo".

Carlos Lariño ha indicado que el jugador traslado al hospital Quiron de La Coruña no parece encontrarse grave, por lo que no cree que tenga que acudir a la UCI o que vaya a sufrir algún tipo de complicación. Además, informó de que deberán pasar al menos 10 días desde que el jugador da positivo, ya que a la semana se le realiza un primer test PCR y, si es negativo, tres días más tarde se le vuelve a someter una nueva prueba antes de ser dado de alta.

