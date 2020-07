Rodríguez Uribes: "El Fuenlabrada no debió viajar a La Coruña"

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha señalado este viernes en Segovia que el Fuenlabrada "no debió viajar", el lunes a La Coruña y ha añadido: "Eso lo tenemos claro".



En declaraciones a los periodistas durante una visita al Ayuntamiento de Segovia, el ministro se ha referido al caso del viaje que el CF Fuenlabrada realizó La Coruña sin comunicar un brote de coronavirus que pudo haber detectado el pasado fin de semana en Madrid y, a pesar de ello, emprendió el trayecto con el resto de la plantilla hacia la ciudad gallega.



El ministro ha dicho que van a analizar qué es lo que no ha funcionado en un protocolo "que estaba muy bien diseñado por las partes" y que "ha funcionado en el 99,9% de los partidos. Pero debemos averiguar por qué esta vez no", ha dicho el ministro que, en cualquier caso, ha dicho que lo que está claro es que el club no debió viajar a Galicia.



Rodríguez Uribes ha defendido la decisión de que se retomase la liga a pesar de que otros países decidieron suspender, como Francia: "Nosotros optamos por celebrar y, además, sin público, con buen criterio, y se ha realizado con total normalidad", ha dicho.

Inés Rey, alcaldesa de La Coruña, en un acto EFE

Por otro lado, la alcaldesa de la ciudad de La Coruña, Inés Rey, que se ha encontrado en el centro de la polémica que rodea a la suspensión del partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada, ha querido mostrar su preocupación por el estado de salud de la plantilla madrileña a través de un comunicado.

Rey ha deseado "una pronta recuperación" al futbolista que se ha sentido indispuesto mientras estaba confinado con el resto del equipo en un céntrico hotel de la ciudad. También ha reiterado que más allá "del proceso de investigación" que se ha abierto por el viaje del Fuenlabrada a La Coruña con varios positivos por Covid-19 en la plantilla, "lo más importante para el Ayuntamiento" que preside es "la salud de los jugadores que dieron positivo por Covid-19 y que se encuentran confinados en el hotel Finisterre". Además, ha manifestado que el Gobierno local sigue a "disposición del Fuenlabrada y su jugador para todo lo que necesiten".



El anuncio oficial

El Fuenlabrada anunció que esta mañana el futbolista se sintió indispuesto y fue trasladado a un hospital de A Coruña, aunque su caso no reviste gravedad. A través de un comunicado, el club madrileño explicó que "por precaución" uno de sus jugadores fue trasladado al hospital tras sentirse "indispuesto".

El jugador del CF Fuenlabrada infectado entrando al hospital EFE

