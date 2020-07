AFE se pone del lado de Villa ante la acusación de acoso sexual

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) trasladó su respaldo a David Villa y se puso a su disposición, además de recordar el derecho a la presunción de inocencia de cualquier ciudadano, después de las acusaciones de acoso hechas contra el futbolista español por una antigua trabajadora del equipo New York City.

"Ante las informaciones aparecidas en las últimas horas, AFE se pone a disposición de David Villa para lo que necesite. Le trasladamos nuestro respaldo y recordamos que la presunción de inocencia es un derecho fundamental para cualquier ciudadano", indicó el sindicato en un mensaje en redes sociales.

El exfutbolista asturiano aseguró ayer a EFE que las acusaciones de acoso formuladas contra él en Twitter por una antigua trabajadora del conjunto neoyorquino, en el que jugó durante su etapa en la Major League Soccer, son "totalmente falsas" y que confía en que "se aclare pronto y se pueda decir la verdad".

El pasado 17 de julio, una mujer que se identifica como Skyler B en su cuenta de Twitter (@ItsmeskylerB) y que asegura ser extrabajadora del New York City realizó duras acusaciones sobre el delantero español.

"Pensé que estaba teniendo la oportunidad de mi vida cuando obtuve unas prácticas. Lo que obtuve fue que David Villa me tocaba cada día y mis jefes pensaban que era un gran material cómico. Las mujeres lo suficientemente valientes como para contar sus historias en voz alta son mis heroínas. Algún día. Garantizo que si alguien mencionara mi nombre a David Villa, no sabría quién soy. Nunca me llamó por mi nombre. Raramente pasaba un día sin que él me agarrara o me acosara verbalmente, pero nunca se molestó en aprender mi nombre", aseguró.

La investigación

A través de un comunicado, el New York City dijo haber "tomado nota de las acusaciones realizadas por una extrabajadora en las redes sociales". "Nos tomamos este asunto extremadamente en serio y no toleramos el acoso de ningún tipo en ninguna área de nuestra organización. Inmediatamente iniciamos una investigación sobre el asunto", expuso el club neoyorquino.

Por su parte, Villa ha reconocido ser "consciente" de "algunas acusaciones indeterminadas y ambiguas" y las ha negado "tajantemente", al tiempo que las ha calificado de "falsas".

En un comunicado, el delantero español ha explicado que no ha recibido "ninguna comunicación" sobre este tema antes de la denuncia en la red social "ni por parte de esta persona ni del New York City". Así, ha señalado que "entiende" por lo que ha leído en Twitter que la denunciante "era una becaria" que "dejó el club al final de 2019", un año después de que él se fuese.

"Nunca he escuchado nada de estas acusaciones desde el club o desde ninguna otra fuente hasta que fueron posteadas el pasado fin de semana", ha insistido, asegurando que "por supuesto" cooperará con el New York City "porque sus acusaciones también están dirigidas al club".

