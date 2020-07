LaLiga 'tapó' los positivos del Fuenlabrada hasta el mismo día del partido: "Informó tres horas antes"

El fútbol español vuelve a vivir una nueva crisis. Y justo cuando la temporada estaba llegando a su fin. La Segunda División era la encargada de poner punto y final a la campaña y, más allá de las tristezas del descenso y las alegrías de los ascensos, no se tenía que ver ninguna imagen más alejada de lo común.

Sin embargo, la sorpresa saltaba en la tarde del lunes cuando se filtraba a la prensa la posibilidad de existencia de positivos por coronavirus en el Fuenlabrada. El equipo madrileño, entonces, ya había viajado desde la capital hasta La Coruña para enfrentarse al Deportivo. Había recorrido miles de kilómetros con infectados por la pandemia en sus filas.

Comenzaba entonces una verdadera locura para todas las instituciones implicadas, especialmente para LaLiga, la Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes. Desde poco más de las cinco de la tarde hasta por la noche, cuando las denuncias de los clubes afectados protagonizaban titulares sin parar.

Días después de esa tragedia deportiva del lunes, la polémica sigue en punto álgido y las acusaciones entre unas partes y otras no han hecho más que aumentar. La guerra abierta, ahora, la protagonizan LaLiga y el CSD liderado por Irene Lozano. El estamento público emitió un comunicado criticando a la competición y poniendo en duda el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Los otros respondieron criticando al CSD.

Pero fue durante este jueves 23 cuando se desencadenó una nueva batalla entre las dos partes. LaLiga, que el día anterior había enviado el informe al CSD, filtraba a la prensa el mismo documento para defenderse de todas las acusaciones. EL ESPAÑOL, de fuentes del Consejo Superior de Deportes, ha conocido cómo se produjo todo.

Las contradicciones

Desde que estallara todo este 'caso Fuenlabrada' se han sucedido numerosas declaraciones de todas las partes. Y, a más palabras, más complicado es que todo coincida. Se han podido comprobar contradicciones por todas partes y tanto de las instituciones como desde el bando de los jugadores.

Sin ir más lejos, uno de los componentes de la plantilla del Rayo Vallecano se veía obligado a modificar un comunicado. En él, primero informaba de haberse enterado de los positivos del Fuenlabrada el domingo. Pocos minutos después rectificaba y recalcaba que se enteró el lunes.

Otra de las contradicciones que ha generado polémica viene por parte del club madrileño. Sandoval reconoció recientemente que se les pidió que cambiaran el tipo de mascarillas, justo antes de la última jornada y cuando antes habían usado las que creían convenientes.

Sin embargo, las que más preocupan son las de LaLiga. Tebas, antes de que se reanudara la competición, dejó claro que cualquier positivo por coronavirus se trataría de una negligencia. Semanas después, tras estallar el caso, ha dejado claro que hablar de negligencia es exagerado. "Se debería hablar con más cuidado", se ha defendido.

El informe cronológico

El informe filtrado por La Liga a varios medios de comunicación no ha sentado nada bien en el CSD. Según confirman fuentes de este a EL ESPAÑOL, parte de los documentos publicados no se habían enviado al propio CSD antes de filtrase a la prensa. Como ya sucedió con la Alcaldesa de La Coruña, la información oficial llegaba antes por los medios que por los cauces adecuados.

El informe, que detalla cronológicamente cómo se sucedieron los hechos desde el sábado, especifica en qué momento se llamó a cada autoridad pertinente. El minutaje de cada movimiento de La Liga deja en evidencia que quizás no se fue todo lo rápido que se debió ser para no llegar a la hora en que se disputaba la jornada sin una decisión tomada.

A las 17:15 horas de la tarde del lunes, según el informe, se da el primer aviso desde el laboratorio de que puede haber algún caso en la expedición del Fuenlabrada. Poco después se intenta informar al CSD. Y, aquí, surge una nueva contradicción. Si bien en su informe LaLiga sostiene que no se informó hasta la "reconfirmación" de los positivos, es falso dado que la llamada al CSD se produce entre las 17:29 y las 17:35 y la confirmación del laboratorio no llega hasta y 45.

Poco después comienzan a intentar contactar con el resto de autoridades. Poco antes 18:00 se empieza a organizar la reunión a tres con la Federación y el CSD. Y a las 18:07 se entablan contactos con la Comunidad de Madrid. Sorprendentemente, intentan contactar con Sanidad a través de Hacienda y su consejería, lo que retrasó aún más los contactos.

Hasta las 18:32 no se intenta contactar con las autoridades de Galicia y no es hasta las 19:14 cuando se produce la llamada con la Dirección General. Poco antes, sobre las 18:22, se producen las primeras llamadas a los clubes de Segunda para informarles de la situación.

La reunión a tres bandas entre LaLiga, CSD y RFEF acaba a las 19:30 según este informe. Minutos después se traslada más información a cada club. Y a las 19:41 es cuando se tiene una conversación más detallada con la Xunta, que sobre las 20:14 pide más información para poder trabajar en el tema. El Ministerio de Sanidad, por su parte, descarta tomar una posición clara durante la reunión a tres porque no cuentan con información suficiente.

La falta de comunicación

EL ESPAÑOL, por fuentes del CSD, ha podido conocer el profundo malestar que existe en el organismo. La falta de comunicación que denuncian es clara. "Se informa el lunes por la tarde, a partir de las seis, cuando quedan poco menos de tres horas" para que comience la jornada. Y, además, se hace con "diferentes cifras" tras una "reunión rapidísima".

Las informaciones que van llegando al Consejo Superior de Deportes son impactantes. Por los pocos datos que reciben saben que es un problema grave de salud. Por ello, empiezan a trabajar desde el primer momento para intentar solucionar la situación. Todo a contrarreloj.

Irene Lozano, durante una reunión CSD

"Debimos ser informados antes", sostienen las mismas fuentes, "como mínimo el domingo". Según trasladan, en las reuniones previas a que se reanudara la temporada, llegaron a un acuerdo: si los protocolos no establecen una solución clara a cada situación, por la falta de experiencia y conocimiento ante la pandemia, se seguirán las directrices de Sanidad. Esto "no fue respetado por el Fuenlabrada".

Su posición es clara. LaLiga va a intentar desviar la atención. El CSD se defiende en que "es casi imposible recabar en un protocolo todas las cosas que pueda haber" en "una pandemia nueva". De ahí la importancia de "una comunicación fluida" con todas las autoridades pertinentes.

Las fuentes del CSD dejan claro que es "muy grave" el hecho de viajar a La Coruña sin conocer los últimos resultados. "Tenían conciencia de que el sábado había aparecido uno y el domingo por la noche cuatro. Lo prudente y sensato hubiera esperar al resultado".

Sin embargo, reconocen en el organismo que "es posible que técnicamente tengan razón" desde La Liga, pero entienden que no se comunicara nada al CSD de forma inmediata. De hecho, sostienen que desde el domingo se podía hablar ya de "brote".

Las conclusiones son claras. "No tiene lógica" la actitud tomada por LaLiga, ni que el CSD "se entere el lunes a las 18:00 horas de esto cuando se estaba produciendo en origen hace 48 horas". LaLiga, en su informe, se escuda en que "no querían desatar la alarma", algo que desde el CSD se ve como "un argumento lamentable" porque "la alarma se desata cuando las cosas no se hacen bien".

La respuesta de la competición ha sido romper relaciones con el CSD. Primero filtrando el documento a los medios antes de hacérselo llegar al propio estamento, que había formulado unas preguntas al propio informe y que no conoció oficialmente las respuestas hasta después de ser publicado por varios periódicos.