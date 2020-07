Tebas y su predicción que podría explicar el caso del Fuenlabrada tras los contagios

Lío en Segunda División. Los contagios por coronavirus dentro del vestuario del CF Fuenlabrada no solo han provocado el aplazamiento de su partido en la última jornada de la Segunda División, sino que han abierto una guerra entre clubes con LaLiga en el centro de la polémica. La patronal se ha visto golpeada por este incidente y no queda bien parada tampoco por unas palabras de su presidente Javier Tebas hace dos meses.

El pasado 10 de mayo, cuando todavía se gestionaba el regreso de La Liga en pleno parón por la pandemia del coronavirus, Tebas hizo una de sus (por entonces) habituales actualizaciones semanales de la situación de la competición. El presidente de LaLiga habló ante los micrófonos de Movistar+ y se refirió a una hipotética oleada de contagios en un equipo, como la que ha ocurrido esta semana con el Fuenlabrada.

Entonces Tebas dijo que era "imposible" que en un club salieran cinco contagiados de golpe. "Es imposible que nos venga ni un club con cinco contagiados, con tres o cuatro contagiados a la vez. Si es que viene es que ha habido negligencia en esa gestión o incumplimiento de las normas sanitarias", dijo Tebas hace ya dos meses atrás.

"Negligencia" en Alemania

La pregunta vino en aquella ocasión por los positivos que se dieron en el Dynamo Dresden, club que por aquella fecha iba colista en la Bundesliga 2 (la segunda alemana) y que puso en cuarentena a su equipo antes de retomar la competición poniendo en riesgo la reanudación del campeonato. Tebas puso bajo sospecha aquel incidente.

"Yo no sé que ha pasado con este equipo, que es el tercer test que se le hace. No había ni un tipo de contagio anteriormente y ahora viene con tres... Y va el ultimo en la clasificación. Yo no digo nada, es un problema de la Bundesliga. Pero es que no puede pasar", dijo sobre el 'escándalo' del Dresden que ahora se ve reproducido, y en mayor magnitud, en el Fuenlabrada.

¿Hay, por tanto, una negligencia por parte del Fuenlabrada? En las próximas horas se irán conociendo más detalles así como la reacción de LaLiga. Clubes afectados como Deportivo de La Coruña, Elche, Numancia o Rayo Vallecano se han quejado ya de que la jornada se disputara con normalidad a excepción del Deportivo - Fuenlabrada.

El Elche apunta a una negligencia

El presidente del Elche habló tras el partido de su equipo y siguió el discurso de Tebas del pasado 10 de mayo: "Me parece un absurdo lo que ha ocurrido. No tenemos toda la información, lo ocurrido es esperpéntico. Dejan sin jugar un partido, se adultera la competición. Y estamos expectantes para saber más detalles. Sospechamos que ha habido negligencia de las normas que teníamos implantadas en La Liga", dijo.

"Efectivamente, lo que dijo Tebas es así, una negligencia", dijo Joaquín Buitrago, presidente del Elche. Añadió que se "adoptarán las medidas necesarias y vamos a defender los intereses a capa y espada".

