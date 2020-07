Un jugador del Girona carga por el 'caso Fuenlabrada': "Que se jodan los equipos responsables"

Las críticas por todo lo sucedido en Segunda División no cesan. A los diferentes comunicados que han emitido todos los involucrados se suma la opinión de los clubes afectados indirectamente por el aplazamiento de los partidos. El Girona, uno de los que tendrá que retrasar su encuentro, es uno de los focos de ataques hacia la decisión de La Liga.

Christian Rivera, jugador del equipo catalán, ha comentado a través de su perfil oficial de Twitter el momento que les ha tocado vivir por culpa de la aparición de varios contagiados por coronavirus en la plantilla del Fuenlabrada. El joven jugador critica que los más responsables con los protocolos se van a ver afectados mientras que otros clubes no siguen las reglas.

Su gran duda está en lo que sucederá en caso de que se vuelvan a encontrar más casos de Covid-19 en las plantillas de Segunda División. En ese caso, la ironía de Rivera es clara. "¿Seguimos alargando esto hasta 2023?", se ha preguntado.

"Si cuando porfin se vaya a jugar, resulta que hay un brote en otro de los equipos de play off, seguimos alargando esto hasta 2023??", escribía textualmente en su perfil de dicha red social. "Total, que se jodan los equipos que han sido suficientemente responsables y profesionales como para no contagiarse. Barra libre...", indicaba claramente enfadado.

El mensaje, como se puede comprobar, señala tanto a La Liga como al Fuenlabrada. A la competición, en primer lugar, por su decisión de modificar el calendario establecido debido a la cuarentena obligatoria. No habrá playoffs de ascenso estos días a pesar de que el Almería y el Girona se van a enfrentar sí o sí.

Sin embargo, la incógnita del duelo entre el Elche y el Zaragoza, en caso de que sea el Elche y no el Fuenlabrada, ha hecho que desde la competición se decida poner ambos encuentros del playoff en fechas cercanas y no con tanta diferencia. En segundo lugar, critica al Fuenlabrada por, supuestamente, haberse saltado el protocolo y viajar sin tener confirmado que no había positivos en la expedición.

Con todo ello, la Segunda División sigue inmersa en una gran duda. El Deportivo se negó a disputar el encuentro aplazado, el Numancia apoya a los gallegos y pide una liga de 24 y, mientras tanto, el Elche y el resto de equipos que disputarán de forma asegurada los playoffs se mantienen a la espera.

El Fuenlabrada se defiende y ataca

El club madrileño respondió después de horas de silencio. Desde el aislamiento en el hotel de La Coruña, la entidad fuenlabreña emitió un comunicado criticando la actitud de la Alcaldesa de la ciudad y achacando a parte de los clubes de Segunda que no se hubieran preocupado por la situación sanitaria de su plantilla.

Poco después, el Fuenlabrada volvió a pronunciarse de forma pública y oficial, en este caso para responder al comunicado que el Consejo Superior de Deportes había emitido.

"En relación al comunicado emitido por el CSD, desde el CF Fuenlabrada queremos trasladar la enorme sorpresa de que el CSD no se haya puesto en contacto con el club para solicitar ninguna información previa a pronunciarse oficialmente con acusaciones falsas de enorme gravedad", indicaron desde la entidad.

