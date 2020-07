El VAR de La Liga, a examen: las polémicas con el reglamento y los equipos más perjudicados

VAR, año 2. En la segunda temporada desde su implantación, el videoarbitraje no ha dejado atrás la polémica en La Liga. Entre los clubes parece haber comunión en torno al sistema, el cual ven necesario, pero las quejas no han acabado y es que son muchos los que apuntan al arbitraje (y el criterio de intervención del VAR) y, sobre todo, el reglamento arbitral que ha hecho que el fútbol fuera algo diferente esta campaña.

José Castro, presidente del Sevilla, expresaba este lunes a la perfección la sensación que deja el VAR en su segundo año: "Es una extraordinaria arma pero hay que usarla bien y rectificar cosas para que sea lo más justo posible sabiendo lo complicado que es arbitrar. Va a ser muy útil", dijo el máximo dirigente sobre el sistema de videoarbitraje, del que es justo decir que se ha asentado y ha mejorado.

La polémica, sin embargo, sigue ahí. Se pone el foco en el protocolo y en las nuevas normas. "El fútbol se ha convertido en una bazofia y una vergüenza", decía Paco Jémez, el más crítico de todos con el VAR y los arbitrajes esta campaña. Esas reglas no son otras que la 'ley del talón' (ya corregida) o el aumento de expulsiones y penaltis y la sanción de las manos.

La acción que le costó la expulsión a Modric ante el Celta

La 'ley del talón'

La 'ley del talón' ya adelantó a comienzos de temporada que algo no estaba bien en las nuevas normas. A los árbitros se les dijo que no permitieran juego brusco y las entradas al talón pasaron a ser castigadas con la roja directa. La norma se ajustó porque no era sostenible ver tantas expulsiones y se determinó que serían castigadas solo con amarilla entradas cuyo impacto no fuera directo (que diera en la bota) o fuera más bien un roce.

Más rojas y récord de penaltis

Ajustar la 'ley del talón', eso sí, no ha servido para que se haya visto un aumento exponencial de las rojas directas. En total, 43. Doce más que en la 2018/2019 o 16 más que en la 2017/2018, por poner los dos ejemplos más recientes. En las últimas cuatro jornadas hubo 16 expulsiones, ni más ni menos, aunque desde el Comité Técnico Arbitral lo explican señalando la intensidad del juego con todo lo que había en juego en la recta final del campeonato para los equipos.

Han aumentado también los penaltis, batiéndose el récord histórico de La Liga. En la temporada 1989/1990 se señalaron 140, más que nunca hasta ahora que se han pitado un total de 149. La temporada pasada se señalaron 130 y hace dos, 113. Se pitan con mayor facilidad los penaltis y el VAR ayuda a ello. También ocurre con las manos dentro del área (la regla se cambiará la próxima temporada).

Joaquín protesta al árbitro durante el Getafe - Betis de La Liga EFE

Quejas más y menos justificadas

Un fútbol diferente que ha abierto debates como el que los encargados del VAR sean rostros diferentes a los árbitros de campo y no roten entre ellos. Se critica que no hay un criterio claro de intervención en ocasiones, siendo el último ejemplo de polémica arbitral casi el mejor de todos. La mano de Jovic en el área contra el Leganés en la última jornada, que debió haberse saldado con un penalti a favor del conjunto pepinero. Ahí pudo estar la salvación de los de Javier Aguirre, pero no se pitó como sí se hizo con manos similares a lo largo de la temporada y sancionable como dicta el reglamento.

Los errores siguen estando presentes desde la sala del VAR. El problema no está en el sistema, aplaudido por todos y que ha impartido justicia en la mayoría de los casos, pese a críticas injustas como las del Barcelona que señalaron al Real Madrid en esta recta final de temporada por verse beneficiado de decisiones acertadas tomadas desde la sala del VAR. Las quejas nunca se acabarán, está en la esencia del fútbol, aunque en algunos casos siguen estando justificadas.

Dos jugadores del Leganés cabizbajos tras descender a Segunda División EFE

El Leganés, -10 puntos con VAR

La intervención del VAR, eso sí, no varía a grandes rasgos la clasificación. En una Liga sin VAR, es decir si sus intervenciones esta temporada no hubieran contado, los cuatro puestos de Champions (Real Madrid, Barcelona, Atlético y Sevilla) hubieran quedado igual y en ese orden. También ocurre lo mismo con los del descenso. El gran cambio estaría en los puestos de Europa League donde, sorprendentemente, el Valencia habría quedado quinto (con VAR fue 9º) y el Granada hubiera quedado desplazado al octavo puesto.

Sí cambiaría más la cosa con los errores manifiestos del VAR, es decir, jugadas en las que no intervino cuando sí debió hacerlo o cuando se equivocó en su intervención. Ejemplo, otra vez la mano de Jovic contra el Leganés. El club pepinero queda como el más perjudicado y no solo por esa jugada. Hasta diez puntos ha dejado de ganar el Leganés esta temporada por 'culpa' del VAR. Le siguen Athletic y Betis, con 4, y Real Madrid y Real Sociedad, con 2.

[Más información: El VAR de La Liga: las quejas tardías del Barça y los 12 puntos 'robados' al Real Madrid]