El enésimo desvarío de Freixa: de ver favores arbitrales al Madrid a poner una querella al VAR

El exdirectivo del FC Barcelona Toni Freixa se ha convertido en un personaje de actualidad en las últimas semanas tras sus amargas quejas ante lo que él considera una persecución arbitral y una conspiración contra el conjunto blaugrana. La remontada de los de Zidane y las nueve victorias en nueve partidos se le están atragantando demasiado.

Su actividad en redes sociales, donde expresa jornada tras jornada sus quejas y lamentos ante los aciertos arbitrales que están haciendo justicia en La Liga, tienen a Freixa muy descolocado y pasando la vuelta de la competición con bastante más pena que gloria.

Muy en la línea del club, el antiguo directivo del Barça no está acostumbrado a no recibir favores arbitrales y no asume que, a igualdad de normas, los blancos se encuentren ahora cuatro puntos por encima y a tan solo un partido de sumar su liga número 34, ampliando el récord de la competición.

Zidane recoge un balón que ha salido por banda REUTERS

Toni Freixa pasó por los micrófonos del programa A Diario de Radio Marca donde volvió a dejar patente su enfermiza obsesión con el Real Madrid y lo mal que está llevando ver como los blancos avanzan imparables hacia el título, algo impensable tras la debacle sufrida en el Benito Villamarín antes del parón.

Freixa se encuentra muy a gusto en su labor de "opinador": "Tengo la suerte de poder colaborar con los amigos de COPE y me lo tomo como una diversión... soy un apasionado del fútbol y del Barça. Todo lo que escribo y digo sale del corazón... quizás debería tener algún filtro, pero soy espontáneo".

Sin embargo, lo que mejor se le da es analizar la labor arbitral: "Hay circunstancias que apoyan las tésis de que les favorece. Estamos en un país donde la gente pone querellas por cualquier cosa y para mí lo que está sucediendo tras el confinamiento con el VAR es digno de estudio".

"Están sucediendo cosas que todo el mundo ve... y no solo los barcelonistas. En las jugadas dudosas todo ha caído siempre del mismo lado y yo eso no lo había visto nunca", se quejaba amargamente el exdirectivo de la entidad blaugrana.

Penalti sobre Mendy

Además, Freixa dijo no opinar mucho sobre el Real Madrid, aunque sus publicaciones muestren todo lo contrario: "No tengo por costumbre twittear cosas del Real Madrid si no afectan directamente al Barça. Tengo muy buenos amigos madridistas y no hay ningún problema... el fútbol no es tan trascendente y estoy convencido de que no falto al respeto".

El abogado culé también tocó otro de los temas estrellas del ideario azulgrana, el estilo: "El Barça nunca ha ganado la Champions sin ganar antes La Liga de una manera contundente. Estamos constantemente con el debate del estilo".

El "ciclo ganador" del Barça

Sin embargo, no fue el capítulo de quejas arbitrales o el del estilo el que mayor cinismo destiló, si no el fin de un supuesto ciclo ganador que no parece incluir el éxito en el título más importante del fútbol a nivel de clubes, la Champions League: "Es cierto que está terminando un ciclo ganador que está durando muchísimo y hay que planificar el futuro".

"Con el Barça diría aquello de 'no estamos tan mal' aunque se quiera describir la situación como apocalíptica". De esta curiosa forma terminaba Toni Freixa su particular análisis de una liga que se acaba y que ya empieza a mirar con simpatía las vitrinas del Santiago Bernabéu.

