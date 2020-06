Balaídos vuelve a medir al Barça lejos de casa con un Celta renovado

En medio de una nueva guerra entre el vestuario y la directiva del Barça, los de Quique Setién vuelven a salir lejos de Barcelona para afrontar una nueva final. Comienzan los azulgranas en Balaídos y ante el Celta una serie de tres partidos complicados, sin margen de error y con un ojo en la situación económica que va a provocar la salida de Arthur Melo rumbo a la Juventus y el otro en una Liga que, cada jornada que no pincha el Real Madrid, se complica.

Mientras en el lado blanco la unión y el buen estado del equipo son noticia con cuatro victorias consecutivas, los culés viajan a Vigo con un jugador que espera irse directamente a Turín desde que acabe el partido para firmar su nuevo contrato y con muchas dudas con respecto a su juego. Setién no termina de encontrar estabilidad y se encuentra rueda de prensa tras rueda de prensa un nuevo problema y una nueva excusa.

En esta ocasión culpó a los otros entrenadores de haberle metido ideas a Arthur que no le han permitido triunfar como azulgrana. "No es el primero ni el último jugador que ficha con unas grandes ilusiones y expectativas y al final no fructifican por lo que sea. Es verdad que ha habido cosas que le hemos tenido que ir recalcando y ha tratado hacerlas por todos los medios. No es fácil cambiarle a un futbolista cosas que otros entrenadores le han dicho que estaban muy bien", sentenció el técnico cántabro que tiene que viajar a Galicia con esta distracción.

Bastión anticulé

El Celta, en un gran momento de forma, intentará aprovechar de esta circunstancia. Si hay un estadio en el mundo que se le ha complicado en las últimas temporadas al Barça es Balaídos. En las últimas cuatro visitas a Vigo el equipo azulgrana ha encajado tres derrotas y solo ha sumado un empate. Hasta 12 goles ha visto en su portería los aficionados culés.

Iago Aspas celebra su gol con el Celta de Vigo ante la Real Sociedad en la jornada 31 de La Liga EFE

El equipo de Óscar García, recién renovado junto al director deportivo Felipe Miñambres, se ha vuelto un equipo más que rocoso, con tan solo un gol en contra en los últimos siete partidos. Veremos si Jeison Murillo está disponible para el técnico que salió de la cantera culé. Sí que regresará Okay Yokuslu al once titular después de cumplir ciclo que estará acompañado por Bradaric en el doble pivote.

Las dudas llegan en la siguiente línea del esquema. Parten con ventaja el trio formado por Rafinha, Denis Suárez y un Nolito ya asentado de nuevo en Vigo. Arriba estará 'El Príncipe de las Bateas' que se ha empeñado una temporada más que el Celta no descienda. Iago Aspas liderará a su equipo como lo está haciendo en las últimas jornadas en las que ha visto portería en los dos últimos partidos. La renovación del equipo desde el regreso del fútbol a España está siendo total.

Sin Busquets

Por si fuera poco el quebradero de cabeza que tiene Setién, en Vigo no podrá contar con Sergio Busquets. Evidentemente prefiere que se pierda este choque antes que frente al Atlético de Madrid. De hecho, el cántabro parece decidido a dar la alternativa a Riqui Puig para que sea titular en Balaídos. Con Rakitic y Arturo Vidal formará el centro del campo este sábado.

Piña de los jugadores del Barcelona tras el gol de Ansu Fati EFE

Arriba parece que Setién seguirá esta revolución de La Masía con Ansu Fati. Luis Suárez podría partir desde el banquillo para darle la alternativa al extremo y formar el ataque junto a Leo Messi y un Antoine Griezmann que sigue sin disipar las dudas sobre su figura.

Volverá a fiarse el Barça de la fiabilidad de Ter Stegen, que sigue sin encajar un gol en los últimos 450 minutos que se han jugado de esta Liga después del parón por culpa del coronavirus. El alemán esta siendo el principal responsable de que el conjunto culé solo haya perdido en este retorno de la competición dos puntos y que la crisis fuera aún mayor.

Celta - Barcelona

Celta: Rubén Blanco; Kevin Vázquez, Aidoo, Araujo, Olaza; Okay, Bradaric; Rafinha, Denis Suárez, Nolito; y Aspas.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Arturo Vidal, Riqui Puig; Messi, Suárez y Ansu Fati.

Árbitro: Cuadra Fernández (comité balear)

Estadio: Balaídos

Hora: 17.00

