El Barça afronta en Sevilla la primera de las dos grandes citas por La Liga

Tras dos pruebas positivas sin encajar un gol en contra, el Barça afronta uno de los dos encuentros más difíciles que le queda hasta el final de la temporada este viernes en Sevilla. El Sánchez Pizjuán será testigo del choque entre Quique Setién y Julen Lopetegui en el que los visitantes buscarán dar un golpe importante sobre la mesa de La Liga ante un equipo enrachado como el local.

Con la ventaja que supone para los culés jugar siempre antes que el Real Madrid solo 24 horas después que los blancos hayan disputado su partido de la jornada anterior para meterles más presión, el Barça llega tras mostrarse fuerte fuera de casa, con el 0-4 ante el Mallorca, y en el Camp Nou, con el 2-0 frente al Leganés. En ambos partidos, tal y cómo recalcó Lopetegui en la previa, apareció Leo Messi para marcar la diferencia.

Tendrán un duro escollo en frente después de que el conjunto hispalense haya vuelto en una gran forma del confinamiento con su victoria ante el Real Betis en el derbi sevillano que abrió la nueva normalidad en el fútbol español. Eso sí, el empate a uno ante el Levante en el estreno del Camilo Cano en un partido de Primera División ensombreció esta vuelta del Sevilla con el objetivo de firmar la clasificación para la Champions League del próximo año.

Bajas y rotaciones

Setién sorprendía durante la semana incorporando al once titular en el Camp Nou a Ansu Fati. De hecho la apuesta le salió de sobresaliente al anotar uno de los dos tantos del partido. Para el ataque de este viernes se espera el regreso a la titularidad de Luis Suárez. Después de que el uruguayo haya acumulado minutos en los dos choques de este intenso final de temporada, parece preparado para poder jugar todo el encuentro.

Piña de los jugadores del Barcelona tras el gol de Ansu Fati EFE

No se negocia la presencia de Leo Messi, que está a un tanto de los 700 goles en partidos oficiales y que el mismo Setién reconocía que "sería ideal" que lo consiguiera este viernes. De hecho, este es su equipo favorito del mundo al sumar 37 goles en los 38 partidos que ha disputado ante el Sevilla. En Nervión no estarán ni Frenkie de Jong ni Sergi Roberto, bajas por molestias físicas. Tampoco podrá contar con Samuel Umtiti, que cumplirá sanción por acumulación de tarjetas. Su baja no será un problema al contar tanto con Piqué como con Lenglet.

El regreso de Arturo Vidal se esperaba incluso con el holandés en buen estado, aunque más dudas hay con el otro acompañante de Busquets. Arthur no ha brillado demasiado en la vuelta de La Liga tras el parón del coronavirus con los rumores de fichaje sobre su cabeza, pero Rakitic está en una situación similar. En principio el croata cuenta con más papeletas. Además, Setién recupera a Jordi Alba tras cumplir ciclo. Una ayuda para que Ter Stegen siga con su portería impoluta en este regreso del fútbol a España.

La baza de Lopetegui

Tras la venta de un Nolito que no contaba para Lopetegui al Celta, el Sevilla afronta este choque con todos los jugadores disponibles. El vasco tendrá para elegir de cara a afrontar este partido tan trascendental para convencer al resto de equipos que una de las dos plazas que se están negociando para la Champions del próximo año tendrá el nombre del equipo hispalense.

Lucas Ocampos celebra su gol del Sevilla contra el Betis Reuters

Los dos nombres propios en el regreso de la temporada en el equipo local de este viernes son Lucas Ocampos y Diego Carlos. Uno en ataque y el otro en defensa están marcando la diferencia. El primero está siendo la referencia ofensiva a través de su desborde y por poner en situaciones ventajosas tanto a Munir como a Luuk de Jong. El holandés y el español están mostrando su mejor versión en estos dos partidos, aunque en el último se echó en falta algo más de acierto. El otro ha vuelto al mismo nivel que el resto de la temporada y los principales equipos europeos ya preguntan a Monchi cuánto vale un central de su calidad.

Sergio Reguilón volverá al lateral izquierdo después de que Lopetegui prefiriera darle un respiro tras terminar el derbi con molestias, mientras que Oliver Torres y Fernando Reges también se espera que regresen al once. La plantilla sevillista no quiere repetir el 4-0 que se llevó del Camp Nou en la primera vuelta, todo ello aunque el Barça acabó ese choque con nueve hombres sobre el terreno de juego tras las expulsiones de Ronald Araujo a los pocos minutos de debutar en partido oficial y de Ousmane Dembélé por ese famoso insulto que tanto dio que hablar.

Sevilla - Barcelona

Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Gudelj, Óliver Torres; Ocampos, De Jong, Munir.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Vidal; Messi, Griezmann, Luis Suárez.

Árbitro: José Luis González González (C. Castellanoleonés).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Hora: 22.00 (CET) (20.00 GMT).

[Más información: Setién se crece antes del Sevilla: "Creo que podemos ganar todos los partidos que restan"]