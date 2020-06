El discurso futbolero de Unzué de la ELA: "Firmo por un equipo modesto pero muy comprometido"

Juan Carlos Unzué ha dado a conocer este jueves la triste noticia de que sufre ELA, esclerosis lateral amiotrófica. De esta manera tiene que poner punto y final a su carrera como entrenador para disputar el partido más duro de su vida. Pero lo hace con ganas y con ilusión, algo que mostró en la rueda de prensa que ofreció y en la que explicó cómo ha sido el proceso de su diagnóstico.

"El pasado mes de febrero la doctora Povedano confirmó el diagnóstico que ya tenía el verano pasado. Padezco esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA", contó en el Camp Nou. "Está afectado a mis extremidades de forma asimétrica. No tiene cura, excepto unas pastillas que a la mayoría de los pacientes nos ayuda a ralentizar la progresión de la enfermedad", dijo.

"Lo hago público por dos motivos muy claros: a la mayoría de mis amigos y conocidos no se lo había podido decir cara a cara, y se quedarán más tranquilos escuchándome en una radio que de otra manera".

"Os puedo asegurar que lo llevo bien. Me siento un auténtico privilegiado por lo que la vida me ha dado. Pero también por lo que puedo hacer a partir de ahora por la ELA. Cualquiera puede contraerla", siguió hablando.

Con un discurso futbolero muy emotivo explicó la etapa que comienza ahora en su vida: "El segundo motivo para hacerlo público así, es porque he podido comprobar la poca visibilidad que la ELA tiene en nuestro país. Y la falta de recursos. Mi objetivo no va a ser a partir de ahora entrenar a nadie: firmo por un equipo modesto pero muy comprometido, el de los pacientes de ELA. Voy a tener muchos compañeros, somos unos 4.000 y el mercado de fichajes tiene, por desgracia, mucho movimiento".

Mensaje de positivismo

Poco más tarde, Unzué volvio a tomar la palabra: "Quiero transmitiros un mensaje que tengo muy dentro de mí. Me he visto muy reflejado en varios compañeros de viaje. La gran capacidad que tiene el ser humano para adaptarse y superar las situaciones. Me ha llamado la atención que ellos tienen muchísimas ganas de seguir viviendo a pesar de las dificultades, porque la vida merece la pena, a pesar de que parezca que todo se está derrumbando", añadió.

Juan Carlos Unzué, durante su etapa en el Barcelona FC Barcelona

Y lejos de quedarse en los enfermos de ELA, el que fuera técnico de Celta o Girona quiso acordarse de todas las víctimas que ha dejado la pandemia: "Aprovecho para enviar mucho ánimo y mucha fuerza a las personas que han perdido a un familiar durante la pandemia [...] Es el momento de que, los que estamos más débiles, nos sentamos apoyados por los que estáis más fuertes".

Un país como un equipo

Acabó con un mensaje a los líderes del país: "Creo que tenemos un país cojonudo: buen clima, buena gente, una forma de vivir la vida que es muy envidiada por muchos. No nos sintamos menos que nadie. Tampoco más. En estos momentos hay mucha más gente con problemas en todo el mundo. Por esta razón nos tiene que salir el sentido de la empatía, la solidaridad y el respeto hacia los demás.

"Para esto es imprescindible que los políticos prediquen con el ejemplo y entiendo que no lo están haciendo. Deberían ser referentes por ayudarnos a salir de la realidad que tenemos. Por favor, les digo a los políticos: solucionen los problemas como un equipo. Que todos sientan que están involucrados en la solución de los problemas", acabó.

[Más información: Juan Carlos Unzué, exentrenador de Celta y Girona, diagnosticado con ELA a los 53 años]