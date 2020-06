La experiencia de un ex de Boca: se perdió un entrenamiento por culpa de los extraterrestres

Cuando se cree que en el mundo del fútbol se ha visto todo, llegan los extraterrestres y dan la sorpresa. Algo así es lo que le debió pasar al futbolista argentino Guillermo Marino, ex de Boca Juniors y Universidad de Chile entre otros, que afirma haber tenido un encuentro con ellos al dirigirse a un entrenamiento.

El futbolista, durante su etapa en el equipo chileno a la órdenes de Jorge Sampaoli, llegó tarde a una de sus prácticas porque había sido secuestrado por unos extraterrestres. Así lo confirmaba uno de sus compañeros, Gustavo Lorenzetti, en Lado B.

"Un día llegó tarde diciendo que lo habían llevado unos extraterrestres, y te daba la explicación de qué sintió y todo", contaba Lorenzetti entre el estupor y la sorpresa al recordar esta curiosa anécdota.

La Bombonera, estadio de Boca Juniors Reuters

"Dijo que estaba perdido y lo secuestraron. Explica que te toman el alma, te la analizan y mientras tanto, en el camino, te van cuidando. Algo así". De esta forma relataba su antiguo compañero cómo el propio Guillermo Marino les transmitió su paranormal experiencia.

Sin embargo, la historia no queda ahí, y es que Gustavo afirma creer a su compatriota a pies juntillas en su relato, ya que lo considera una persona muy leída. "Yo le creí porque Guille es de esas personas serias. Es muy creyente y lee muchos libros. Hay que creerle", añadió.

Tras el suceso supuestamente vivido por Marino, lo realmente importante no era que sus compañeros como Lorenzetti le creyeran, si no que también le creyera su entrenador. El conocido Jorge Sampaoli, que pasó por el fútbol español en su etapa en el banquillo del Sevilla, era el director técnico del equipo en ese momento.

"Él después habrá tenido una charla explicándole. Pero conociendo a Guille, le tiene que haber creído. Está para Discovery Channel o uno de esos canales". Así lo relataba el compañero de Marino, que confiaba en la sabiduría de su amigo para haber convencido al técnico de un suceso tan curioso.

Una gran carrera en Sudamérica

Guillermo Marino tuvo una exitosa carrera en el fútbol sudamericano además de haber tenido esta experiencia paranormal. El mítico jugador de Boca ganó la Copa Sudamericana en el año 2005, la Recopa Sudamericana en el 2006 e incluso llegó a levantar un título tan preciado y prestigioso como lo es la Copa Libertadores, hazaña lograda en 2007.

En su extensa carrera, Guille, como le conocían sus compañeros, pasó por clubes como Tigres o Atlético Rafaela entre otros. Además, tuvo un buen periplo en Boca Juniors de la mano de otro mítico como el 'Coco Basile' y vistió la camiseta de Universidad de Chile, club en el que vivió su suceso con el mundo exterior.

Queda por saber cómo afronto el bueno de Jorge Sampaoli, técnico temperamental donde los haya, un caso tan particular como este, o, si por el contrario, el entrenador argentino no creyó a su jugador y simplemente pensó que buscaba una excusa para no ser multado por llegar tarde al entrenamiento.

De cualquier forma, con esta anécdota revelada por Gustavo Lorenzetti, Guillermo Marino tiene una historia que contar. Incluso, se podría afirmar que más atractiva que los importantes títulos ganados durante su carrera.

