"Bale preferiría jugar con público, incluso aunque le pitaran desde la grada"

La Liga vuelve esta semana y a menos de un día siguen surgiendo nuevas opiniones sobre lo que supondrá jugar sin público. Una de las grandes polémicas es esta después de que el Gobierno haya dejado la pelota en el tejado del Consejo Superior de Deportes, en coordinación con la patronal, las Comunidades Autónomas y el ministerio de Sanidad, que haya aficionados en las gradas.

Uno de los embajadores de LaLiga, Gaizka Mendieta, ha hablado en Daily Mail sobre cómo afectará a los jugadores el hecho de disputar algunos encuentros sin público en los estadios. "Creo que si le preguntas a él y al resto de jugadores te dirán que prefieren jugar con aficionados en las gradas, hasta con los que le abuchean. Es algo que forma parte de la cultura del fútbol", destaca el que fuera jugador del Barça y del Valencia.

En Inglaterra se centran en cómo afectará a Gareth Bale esta cuestión. El jugador del Real Madrid siempre está en el centro de la polémica, por lo que no tener la presión de la grada quizás le beneficiaría. Mendieta no lo cree así. "En el caso de Bale, seguro que prefiere estar con los aficionados en el estadio a jugar en la ciudad deportiva, que será extraño porque no hay gradas ni nada. Habrá contraste en comparación con el Bernabéu lleno", expone el español.

Gareth Bale, calentando antes del partido en Getafe REUTERS

Mendieta ve un final de temporada muy entretenido y no se atreve a dar un favorito por el título. "Se ha convertido en una Liga muy competitiva. Cualquiera puede ganar a cualquiera. Además, a la gente siempre le gusta pensar en quien está arriba y quien va a ganar pero creo que la lucha por la permanencia es también muy emocionante. El descenso ha sido increíble en los últimos años cuando ha dependido de un partido y muchos equipos separados por tres puntos", indica el embajador de LaLiga.

