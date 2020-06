Pedro Sánchez: "No sería de justicia que en algunos estadios hubiera público y en otros no"

El Gobierno sigue insistiendo en la posibilidad de que haya público en los estadios antes de que se termine la temporada que se reiniciará este próximo jueves 11 de junio con el Sevilla - Real Betis. Eso sí, siguen descartando la posibilidad de que sea desde los primeros encuentros ya que no todas las Comunidades Autónomas estarán en la misma fase al mismo tiempo.

Pedro Sánchez se ha referido a esta cuestión durante la rueda de prensa de este domingo y ha admitido que el "ministerio de Sanidad trabaja con el CSD y las federaciones sobre el aforo de los estadios". "No sería de justicia que hubiera en algunos estadios aficionados y en otros no, pero no vamos a renunciar a dar una respuesta homogénea", expuso el presidente del Gobierno.

