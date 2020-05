Alex Remiro, uno de los positivos por coronavirus en La Liga: "No sentí nada, ni me enteré"

La Liga regresó al trabajo y ya parece normal que los entrenamientos sigan su curso en las ciudades deportivas de los clubes. Aún siguen las estrictas medidas, pero la vuelta de las sesiones en grupo ha marcado una normalidad aún mayor entre las plantillas. En este reinicio los jugadores pasaron controles para conocer los casos de coronavirus en el fútbol profesional y sorprendieron los datos tan bajos.

Uno de estos positivos fue el de Alex Remiro. El portero de la Real Sociedad estaba en la fase final de la infección, por lo que no tardó en poder entrenar. El guardameta explicó este martes en El Larguero de la Cadena SER cómo pasó el Covid-19. "Me sorprendió bastante, no tuve ningún síntoma y cuando me llamó el médico para decirme que estaba pasando la enfermedad me sorprendió. Es raro porque pasas la enfermedad que para el mundo y ni te enteras. Me preguntaban dónde lo podía haber cogido. Yo solo había salido la primera y segunda semana y luego el club me traía las cosas a casa", señaló el jugador donostiarra.

También se mojó en el asunto de las concentraciones que tantos problemas está suponiendo. "Yo como jugador prefiero que no haya concentraciones. Cada uno tiene que preocuparse por su salud y no irse por ahí. Debe ser responsabilidad de cada uno. Si hay que concentrarse para jugar los partidos, pues se hace para que siga la Liga, pero mi opinión es que no", explicó Remiro.

Alex Remiro, portero de la Real Sociedad EFE

Así es la rutina en la ciudad deportiva de la Real Sociedad según su punto de vista. "Estoy en el tercer grupo, desayuno a las 09:45. Llevamos nuestro coche, con guantes y mascarillas. Dentro de la cocina cada uno tiene su sitio limpio con su nombre. Cada grupo desayuna en un sitio para no coincidir y cada uno tiene su rutina en su espacio en Zubieta", detalló Remiro.

La final de Copa

Otro de los asuntos polémicos ha sido ese Athletic - Real Sociedad que tiene aún que decidir el campeón de la Copa del Rey. "Es una final de Copa y jugarla sin público hace que pierda la gracia. Y más aún siendo un derbi. El club nos preguntó pero todos estábamos en la misma línea", defendió Remiro su postura para esperar para disputar el encuentro y que sea con gente en las gradas.

