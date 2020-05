Álvaro González, un español en el Olympique de Marsella: "Quiero seguir y jugar Champions"

De Potes a la Champions. Álvaro González creció en este bello pueblo de Cantabria y desde el Racing de Santander, equipo representativo de la comunidad autónoma, fue dando pasos adelante en su carrera hasta proclamarse esta temporada subcampeón de la Ligue-1 con el Olympique de Marsella.

A sus 30 años, el cántabro vive uno de sus mejores momentos como profesional. Todavía le queda resolver su futuro, ya que su contrato con el Villarreal vence al final de la presente temporada y su deseo es continuar en el conjunto de Marsella para poder así cumplir un sueño: debutar en la Champions League.

Antes del 'submarino amarillo' pasó por las filas del Espanyol, pero ha sido en el equipo francés donde no solo ha conseguido más regularidad, sino que también comienza a llamar cada vez con más fuerza a las puertas de la selección española. "Me queda jugar para mi país, es el máximo orgullo para un futbolista español", nos dice en una entrevista para EL ESPAÑOL.

Álvaro González, en un entrenamiento del Marsella om.fr

'El Guerrero', así llama el Olympique de Marsella al central en sus publicaciones en las redes sociales. Un guerrero que ha tenido que luchar mucho hasta llegar a uno de los equipos históricos del Viejo Continente. Ahora, en plena madurez futbolística, Álvaro González se presenta como uno de los centrales españoles más fiables y una alternativa para ocupar junto a Sergio Ramos el centro de la zaga de la Selección.

¿Cómo has pasado estas semanas de confinamiento?

Bien, la verdad que en Marsella he estado un poco apartado de lo que era el mundo también. No sabíamos si íbamos a empezar la competición o no. Y, claro, estábamos un poco pendientes de lo que era el inicio de la competición. Cuidándonos un poco por temas de salud, pero una vez que ya se nos anunció que no volveríamos a jugar, pues bueno, tratamos de hacer lo posible para venirnos a España y ahora estoy en casa.

Ya has vuelto a Potes, ¿tienes que regresar a Marsella o ya te quedas en España?

Me quedo aquí en España hasta próximo aviso. Tengo que cumplir las órdenes que nos marcan en el confinamiento, pero bueno en España porque calculo que hasta dentro de un mes o mes y medio, más o menos, no se nos mande volver a Marsella para comenzar otra vez con lo que es la preparación de la liga.

¿Cómo os tomasteis la decisión del final prematuro de la Ligue-1?

Era un poco difícil porque al final era una de las primeras ligas en tomar la decisión y ahí influye también la situación individual de cada club. Nosotros estamos en Champions que era el objetivo que nos marcamos al principio de temporada. También era bueno para nosotros. Pero al final hay gente que juega por ascensos, que desciende, gente que no entra en Europa, que estará disconforme también... Entonces es difícil y depende de la situación de cada uno, está claro.

Algunos clubes franceses han cuestionado este final de liga, mientras en Alemania vuelve este fin de semana el fútbol y en otros países como España o Inglaterra se seguirá este mismo camino, ¿qué piensas de todo esto?

Quizá se pueda hablar cuando todas estas ligas se reanuden, es un tema difícil. Tratarán de tener la máxima preocupación posible, no creo que interese a nadie que vuelva una liga para que después se pare. Entonces yo creo que por temas económicos está bien y será bueno, pero al final el Gobierno de Francia en nuestro caso tomó una decisión tajante y nos obligó a tomar esta vía. Para nosotros el año, dentro de lo que ha sido, no es tan malo porque al final hemos conseguido el objetivo.

Álvaro González, en un partido del Olympique de Marsella. Foto: Instagram (@alvarogonzalez_)

El Olympique de Marsella ha quedado subcampeón y entra en Champions, ¿cómo se recibió la noticia en el vestuario?

Era un año difícil después de siete temporadas que el Marsella se quedaba fuera. Yo también llegaba con las ganas de sentir lo que era el ambiente del Vélodrome y la gente de Marsella en estado eufórico. Lo hemos conseguido, aunque no lo hemos podido celebrar por los temas que ahora mismo hay delante. En las quinielas este año no aparecíamos ahí y sí que acabamos consiguiendo el objetivo que teníamos.

Acabas contrato con el Villarreal en junio, ¿cómo ves tu futuro? ¿Quieres seguir en el Marsella?

Tenía una opción de compra obligatoria, pero al no terminar la temporada queda todo en el aire un poco. Tenemos que esperar porque el Villarreal todavía no ha acabado su año y me imagino que al terminar, hablaremos para ponernos de acuerdo.

Los aficionados del Marsella te muestran cariño en las redes sociales y quieren que sigas allí, ¿cómo recibes todo esto?

Conecté muy bien desde el inicio. Tienen una forma de pensar, de vivir al fútbol, parecida a cómo creo yo que debe ser. Sí que es cierto que también los resultados han ayudado para que esa sinergia entre afición y equipo sea mejor. Estoy agradecido y es una de las cosas por las que quiero seguir allí. Me siento querido, me siento importante dentro de un club grande y encima consiguiendo el objetivo de jugar la Champions todavía más.

Después de pasar por Racing, Espanyol o Villarreal, ¿has encontrado tu sitio en Francia?

Al final todo ayuda, la ciudad también es muy bonita. Es un poco como Barcelona, te ayuda a vivir bien y luego dentro de lo que es el club, pues te mueves más por los resultados. Pero la verdad es que he encontrado un club donde me siento querido, donde hay una plantilla con excelentes jugadores y en la que se me ha dado mucha importancia durante todo el año y por eso digo que mi intención es poder seguir allí.

En tu primer año en Francia has podido vivir en carne propia cómo se vive la eterna rivalidad entre dos grandes como son el PSG y el Marsella, ¿cómo es saltar al campo para vivir un duelo así?

Con PSG y con Lyon son los duelos más fuertes del año. La verdad es que es impresionante. La afición, la masa social que mueve el Marsella es increíble. Pude vivir los dos derbis en el Vélodrome y la verdad es que es increíble, es una manera de vivir el fútbol bastante diferente, con mucha pasión. Es uno de los grandes derbis de Europa y al final estar en el Olympique de Marsella te permite estar en este tipo de partidos. Contra el Lyon, por ejemplo, fue una locura. Es muy bonito vivirlo.

Álvaro González, durante un entrenamiento om.fr

Te has enfrentado a Messi, Cristiano, Neymar, Benzema, Mbappé… ¿cuál es el delantero más difícil de defender de los que te has enfrentado?

Son delanteros de élite mundial. Cristiano y Messi han marcado una época en lo que es nuestra liga. También recuerdo al 'Kun' Agüero, un delantero dificilísimo con Forlán en la delantera del Atlético de Madrid. A Falcao, que cuando estaba en el Atleti marcaba goles por un tubo -risas-. Me quedo con todos ellos.

Precisamente Mbappé suena para el Real Madrid, ¿se da mucho bombo en Francia a su posible fichaje por el club blanco?

Sí, sí que es cierto que llega todo. La prensa española y la de Francia son muy similares en esto. Sí que es cierto que llegan todos los movimientos de mercado. Al final son jugadores de élite mundial y se les relaciona con los mejores equipos. A ver cómo se desenvuelve todo. Este verano parece difícil por el tema económico, pero seguro que hay culebrón.

El Olympique de Marsella es la cuna de Zidane en el fútbol francés, ¿cómo se le ve desde allí?

Sí lo hay. Hay ciertos jugadores relacionados con el Marsella que es como en España el Real Madrid y el Barcelona. Tienes amor por un club o por otro y a Zidane siempre se le relaciona con lo que es el Olympique de Marsella. Antoine Griezmann también se decanta por el Marsella y a nosotros nos toca recuperar su grandeza para que toda esta gente que es tan grande en el fútbol se le siga relacionando un poquito más con el club.

De vuelta a España y al Racing donde diste tus primeros pasos, ¿crees que si se acaba reanudando Segunda podrán salvarse?

Es una situación muy difícil. Pero es igual que ha pasado otros años. Equipos que están abajo y que al final se obra el milagro y se han salvado. Cogen una racha y el tema psicológico influye mucho, ya lo sabemos. Ojalá que ahora a la vuelta del parón se encuentren con fortaleza. Ahora va a ser una temporada totalmente diferente, con diez u once partidos. Va a haber una especie de pretemporada, unos se prepararán mejor que otros y ojalá que sea un reinicio bueno para el Racing y se pueda salvar.

Álvaro González om.fr

Tu campaña ha sido buena, ¿te ves pudiendo luchar por un sitio en la Selección?

Sí que es cierto que este año se me ha dado importancia. Los números también eran muy buenos y el equipo estaba jugándose la clasificación en Francia. Desde España la prensa también me ha apoyado como candidato para ir a la Selección y este año ojalá que pueda volver a Marsella, disputar la Champions, que sea una temporada individual y colectivamente buena y eso me ayudará a estar en las quinielas de la Selección. Sabemos lo difícil que es por la cantidad de jugadores que tenemos, pero siempre que se esté al máximo nivel en competiciones europeas, pues es un poquito más fácil. Lo intentaremos seguro.

Para terminar, ¿con qué sueña Álvaro González a nivel profesional?

Uno de los sueños que me quedaba era poder jugar la Champions League, este año la he conseguido y ojalá que la temporada que viene pueda debutar por fin en ella. Y el otro sueño que me queda es la Selección. Después de jugar muchísimos partidos en España, de saltar a otra liga y encontrarme cómodo, jugar la Europa League, poder jugar la Champions... Pues lo único que me queda es poder jugar para mi país, que creo que es el máximo orgullo para un futbolista español. Estoy en una buena línea y seguiré disfrutando porque al final así es más fácil conseguir los objetivos.

