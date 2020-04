Los 'covidiotas': el once de fútbol más irresponsable de la cuarentena para 'The Sun'

Desde que saltara la alarma por todo el mundo por culpa del coronavirus se han visto actos benéficos de los grandes futbolistas, pero otros en cambio han sido cazados tomando actitudes irresponsables y saltándose el confinamiento por motivos de nula importancia. The Sun ha recopilado a once de ellos y ha recopilado el once de los 'covidiotas', como lo llama el diario inglés.

El 'pero' está en el error que ha cometido el periódico británico al incluir en su portería al colombiano David Ospina. Y es que el guardameta del Nápoles fue cazado en la calle al comienzo de la cuarentena y sus fotos corrieron por las redes, pero no estaba incumpliendo ninguna norma, solo estaba haciendo cola para ir a comprar.

En defensa ya empiezan los horrores. Cuatro jugadores de la Premier League. Serge Aurier compartió una foto en Instagram entrenando fuera de su casa acompañado de su compañero Ryan Sessegnon. Escoltados por las bandas del Tottenham, la pareja de centrales está protagonizada por el brasileño David Luiz (Arsenal), que se saltó la cuarantena para jugar una pachanga, y Kyle Walker (Manchester City), protagonista del gran escándalo al saltarse el confinamiento para participar en una fiesta sexual con dos prostitutas.

David Luiz entrena. Foto chelseafc.com

En el centro del campo hay otro que se saltó la cuarentena -en dos ocasiones- para entrenar, Moussa Sissoko (Newcastle), y Granit Xhaka (Arsenal), que hizo de compañero de David Luiz en la pachanga. Además, otro del que se habló mucho fue de Jack Grealish (Aston Villa), que estrelló su coche por la mañana al regresar de una fiesta celebrada en el domicilio de un excompañero.

Arriba aparecen otros dos jugadores más del Arsenal: Nicolas Pépé, que fue visto en una cancha en parque para volver a tocar un balón, y Alexander Lacazzette, que no se le ocurrió otra cosa que ir a lavar su coche. Oumar Niasse (Everton) completa el once tras ser cazado por la noche en su Mercedes acompañado de otro hombre y una mujer.