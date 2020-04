Ronaldo: "Esto ha provocado miedo, los futbolistas temen volver a jugar e infectarse"

El Estado de Alarma se ha prorrogado hasta el 10 de mayo. Después se espera que poco a poco pueda volver una cierta normalidad a la vida de los ciudadanos. En lo que se refiere al fútbol, el plan continúa siendo el mismo: poder acabar la temporada 2019/2020 de La Liga en los terrenos de juego.

Se jugará sin público presumiblemente, pero eso no impide que se alberguen dudas de cómo será esa vuelta a los entrenamientos y a la competición. Sobre ello ha hablado Ronaldo Nazario en un directo de Instagram de Christian Vieri. El dueño del Valladolid abandonó Madrid para pasar el tiempo de confinamiento en su casa de la capital de Castilla y León.

"Esta situación ha provocado miedo a todo el mundo. Los jugadores tienen miedo de volver a entrenarse y a jugar e infectarse. El protocolo dice que que la primera semana será con grupos de cinco o seis y separados en el campo; los entrenamientos empezarán de verdad la segunda semana. Pero antes de nada habrá que hacer test a todos", ha revelado Ronaldo.

Piña de los jugadores del Valladolid Reuters

El brasileño ha hablado también sobre su sufrimiento desde el palco, algo que no vivió en su etapa como futbolista, ya que ha asegurado que entonces "jugar era una diversión". "Nunca he sufrido tanto como ahora", ha afirmado un Ronaldo que no ha querido obviar un importante dato: "El Valladolid es el club con menos dinero de toda La Liga".

Piropos de Cassano

Después de Ronaldo intervino en el directo de Vieri otro ex del Real Madrid: Cassano. El italiano no se guardó ni un piropo: "Es de otro mundo, el mejor delantero de la historia. Ronaldo, de verdad, hubo uno solo. Imagina que podría haber sido de haber tenido las rodillas bien".

[Más información - De Ronaldinho a Vieri: diez futbolistas que se arruinaron tras dejar el fútbol]