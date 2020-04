María Teixidor apunta a la Junta tras su dimisión y se desmarca de las acusaciones de Rousaud

Maria Teixidor protagonizó esta semana una de las seis dimisiones de la directiva del Barcelona. La ya exdirectiva, exsecretaria y máxima responsable del fútbol femenino culé presentó a Josep María Bartomeu dimisión de manera sorprendente para el presidente azulgrana y se ha despedido este a sábado a través de una carta abierta para los socios.

Teixidor también ha concedido dos días después de su dimisión una entrevista a EFE. En ella insiste en que se ha marcha del Barcelona por discrepancias con la gestión de Bartomeu y la Junta y se ha desmarcado de las graves acusaciones de corrupción que vertió este viernes Emili Rousaud.

"Me voy porque hay decisiones que me han sorprendido negativamente", señala Teixidor. "Cierro esta etapa porque hay ciertas decisiones y hechos aparecidos últimamente sobre los que no tengo ni he tenido control ni capacidad de acción, que me han sorprendido negativamente y con los que no estoy de acuerdo", añadió.

Emili Rousaud FC Barcelona

Sobre las acusaciones de Rousaud que afirmó que cree que "alguien ha metido mano en la caja" se desmarcó.

"Antes de nada quiero desmarcarme de las manifestaciones que se han hecho (por parte de Emili Rousaud y Jordi Calsamiglia) y dar mi propia versión. Acordamos dimitir en el mismo momento porque considerábamos que era mejor para el club hacerlo en unidad de acto y no que se produjeran un reguero de salidas que era peor para la institución. Después cada uno tiene sus motivos personales. Hasta aquí es la acción conjunta, más allá de esto, todas las acciones y lecturas a hacer son absolutamente individuales", dijo.

