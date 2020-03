Griezmann y su confinamiento: "No sé ni cuándo voy a retomar los entrenamientos"

Antoine Griezmann, como otros tantos futbolistas, pasa la cuarentena apoyado en los videojuegos para combatir el aburrimiento. El delantero francés realizó este domingo un streaming jugando a League of Legends junto a su hermano Theo y el equipo de eSports de este, que se llama Grizzi Esport.

Mientras realizaba el streaming y jugaba, Griezmann fue contestando a alguna de las preguntas que le realizaban sus seguidores. Algunas de ellas dejaron interesantes respuestas del delantero galo, que reconoce que echa "enormemente de menos el fútbol".

"El confinamiento va bien, pero no se puede hacer nada. Echo de menos enormemente el fútbol", decía Griezmann. Y añadió: "No tengo ni idea cuando va a retomarse la competición, no sé ni cuándo voy a retomar los entrenamientos".

"Tenemos tiempo a jugar a muchas cosas, estaremos así para al menos 30 días más", confesaba Griezmann al estar jugando al LoL. "No juego al FIFA así que Mbappé probablemente me ganaría", reconocía.

Leo Messi habla con Antoine Griezmann durante El Clásico REUTERS

Entre otras cosas, reconoció que le gustaría jugar en el Barcelona con su dorsal preferido: "Me gustaría recuperar el dorsal 7". Recordó su mejor partido en el Atleti, el Arsenal-Atleti, y su tiempo como rojiblanco: "Estoy muy orgulloso de mi etapa en el Atlético", afirmó.

Aplazamiento de la Eurocopa

"Estoy decepcionado por la Eurocopa pero era mejor porque teníamos a muchos lesionados esta temporada", dijo Griezmann sobre el parón, que ha obligado a aplazar la Eurocopa hasta 2021. "Tengo la Copa del Mundo en medio de la mesa de mi comedor", reconoció.

Por último, Griezmann dio una pista del papel en el que se ve una vez termine su carrera como futbolista: "Soy un verdadero entrenador. Soy muy bueno en Futbol Manager", contó.