Infantino, sobre el parón por el Covid-19: "¿Volver en mayo? Estamos preparados para lo peor"

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, ha analizado la situación del fútbol mundial tras la crisis del Covid-19 en una entrevista en La Gazzetta dello Sport. El máximo mandatario del mundo del balompié ha dejado claro que no piensa en la vuelta de la competición en el mes de mayo, porque para él también "la salud es lo primero".

"Esperamos la mejor de las perspectivas, pero también estamos preparados para lo peor", explica Infantino en una larga entrevista con el diario italiano. Pero, hay una cosa que sí tiene clara: "Jugaremos cuando podamos sin poner en peligro la salud de nadie". El presidente de FIFA insiste en la conexión continua que hay entre todas las entidades y "las federaciones y las ligas están listas para seguir las recomendaciones de los gobiernos y la OMS".

Infantino establece las prioridades del organismo del fútbol mundial. "Ahora pensamos en los calendarios de los equipos nacionales y en los cambios de regulaciones sobre el estado de los jugadores y las transferencias para proteger los contratos y adaptar los períodos de registro".

Y es que habrá que establecer qué sucede con todos esos contratos que terminarán en julio ante la posibilidad de que se siga la competición durante ese mes. "Se necesitan medidas difícil, pero no hay otra opción". Además, avisa a todos los clubes sobre las situaciones que tendrán que valorar los clubes económicamente. "Todos tendremos que hacer sacrificios", asegura Infantino.

Nuevos formatos

Infantino ve esta crisis como una oportunidad y valora cambios en el fútbol mundial. "Quizás podamos reformar el fútbol mundial dando un paso atrás con diferentes formatos. Menos torneos, pero mayor interés. Quizás menos equipos, pero más equilibrio, y menos partidos para proteger la salud de los jugadores", explica en esta entrevista en La Gazzetta dello Sport.

"En el futuro debemos tener al menos 50 equipos nacionales que puedan ganar la Copa del Mundo, no solo 8 europeos y 2 sudamericanos. Y 50 clubes que puedan ganar la Copa Mundial de Clubes, no solo 5 o 6 europeos. Y veinte de estos 50 de ellos serán europeos, lo que me parece mejor que los 5 o 6 de hoy", puntualiza el presidente de FIFA. Aunque recalca que "ahora no es el momento de hablar de eso" ya que la prioridad es regresar a la normalidad.

En cuanto a esos problemas económicos que pueden vivir muchos clubes, Infantino avisa que el organismo tiene "un fondo mundial de asistencia futbolística". "Gracias a los últimos cuatro años, la FIFA goza de excelentes recursos y salud. Las reservas son para situaciones de crisis de la FIFA, pero aquí hay una crisis mundial de fútbol. Y nos parece obvio que tenemos que hacer todo lo que tengamos en nuestra mano", aclara el presidente del máximo organismo del fútbol mundial.

