Klopp se niega a chocar las palmas por el coronavirus: "Alejad vuestras manos, p... idiotas"

Anfield abrió sus puertas para acoger el decisivo partido entre Liverpool y Atlético de Madrid. El billete para los cuartos de final de la Champions League estaba en juego y los reds llegaban al encuentro en su templo con una ligera desventaja en el marcador tras haber perdido en el Wanda Metropolitano por 1-0.

Al contrario que en otros estadios de toda Europa, el Liverpool - Atlético se jugó con público en las gradas de Anfield. Una imagen que no se verá mucho a partir de ahora, pero pese a ello las recomendaciones de contacto por el coronavirus sí que las llevaron a cabo los jugadores.

No se dieron las manos al saludarse antes del pitido inicial, pero Jürgen Klopp fue un paso más allá. Aficionados que se encontraban ocupando sus asientos en la zona del túnel de vestuarios pidieron chocar sus manos con el técnico germano, este no dudó en arremeter contra ellos por la delicada situación que atraviesa el mundo entero por causa de la pandemia de origen chino.

"Put your hands away you f***en idiots!" ◘



Jurgen Klopp is taking all the necessary precautions.#LIVATL #OptusSport pic.twitter.com/hKursOPr6a — Optus Sport (@OptusSport) March 11, 2020

"Alejad vuestras manos p... idiotas", dijo Klopp a esos aficionados que le pedían chocar sus manos. Precisamente es en la higiene de esa zona en la que se hace especial incidencia. Nada de besos y tampoco apretones de manos al saludarse. Medidas preventivas por el bien de todos.

La aplaudida respuesta a un periodista

En la previa del choque, el técnico germano fue preguntado por si estaba preocupado porque sus futbolistas se pudiesen contagiar. Su respuesta ha sido muy aplaudida por todos: "No somos la sociedad, somos solo parte de ella y todos deberíamos preocuparnos de la misma manera. Eso es exactamente lo que no me gusta. Que te sientes aquí y me hagas esta pregunta pero hayas viajado de Madrid hasta aquí. Quedate ahí y cierra las escuelas, obviamente estás preocupado. Y esa es la cuestión, pero tú crees que el fútbol vale lo suficiente como para viajar".

"Esa es la situación, este es nuestro problema, nuestro problema común y no podemos resolverlo con fútbol. Nosotros jugamos porque ésa es nuestra parte y tenemos que hacerlo. Tu trabajo es informar y espero que lo hagas mejor de lo que haces preguntas. Porque ahí es cuando me enojo, cuando me das la sensación de que yo tengo un problema y tu no lo tienes", añadió.

