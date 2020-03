Thomas Partey se posiciona contra la línea de AFE y los futbolistas por el coronavirus

El coronavirus ha puesto en jaque a la Champions League de cara a los partidos de vuelta de octavos de final. Bayern, Valencia y PSG han visto cómo tendrán que albergar sus enfrentamientos a puerta cerrada. Una medida que se ha catalogado como impopular entre los aficionados y que ha sido esquivada por el Liverpool - Atlético de Madrid.

Ante la necesidad de medidas preventivas para contener el Covid-19 que azota con fuerza al Viejo Continente, jugadores como Thomas Partey apoyan cualquier decisión en esta línea: "Como jugador es bonito jugar con afición, pero si es a puerta cerrada y ayuda a que baje el riesgo no nos importa. Tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo".

"No es algo que depende de los jugadores, sí de los organizadores. Yo estoy para intentar ayudar a mi equipo", señaló el jugador.

Thomas Partey e Isco Alarcón saltan por un balón REUTERS

Thomas, contra AFE

La postura que ha defendido el jugador del Atlético de Madrid es contraria a la que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), presidida por exfutbolista David Aganzo, ha defendido en las últimas horas.

Los futbolistas han pedido la suspensión temporal de todos los encuentros de todas las categorías del fútbol nacional por el riesgo de contagio por coronavirus.

"Solicitamos que las medidas que se lleven a cabo estén presididas por la garantía de mínimo riesgo de los y las futbolistas de todas las categorías", señaló AFE en un comunicado mostrándose en contra de las decisiones de jugar los encuentros sin público.

David Aganzo, presidente de la AFE Kiko Huesca Agencia EFE

"Hemos realizado esta solicitud pensando exclusivamente en la salud de los y las futbolistas, colectivos a los que representamos. Y lo que no es de recibo es que no se tenga en cuenta este hecho, más allá que entendemos necesario evitar grandes aglomeraciones por el incremento del riesgo que esto supone. Un riesgo que no solo se evita con la ausencia de público en los partidos", añade.

