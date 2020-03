Zozulya: "Al principio me llamaron fascista, luego nazi y racista y lo siguiente será maricón"

La guerra entre Roman Zozulya y la afición del Rayo Vallecano vivió otro capítulo este fin de semana con la visita del conjunto franjirrojo al Albacete. Durante el encuentro se escucharon cánticos de forma sarcástica llamándole 'comunista' y el propio futbolista habló tras el partido y se refirió a la polémica.

Zozulya, como recoge el sitio web Unión Rayo, habló para Sportanalytic.com: "Cuando todo comenzó yo era un fascista. Luego comenzaron a revisar mi Facebook y me convertí en nazi. Recientemente me llamaron racista y hoy no escuché, pero me dijeron que me gritaron 'comunista'; la gente no se aclara", dijol

"Pronto dirán que soy maricón. Maricón es gay en español. Tampoco me extrañaría", afirmó el futbolista ucraniano.

Zozulya celebra junto a Pedro el gol del Albaceye Twitter: (@AlbaceteBPSAD)

La ida sigue sin fecha

La polémica suspensión del partido de la primera vuelta debido a los cánticos por parte de la grada de Vallecas contra Zozulya sigue coleando. La segunda parte de aquel encuentro sigue sin fecha para su disputa, después de que la afición del Rayo realizara cánticos contra el jugador llamándole "nazi".

El pasado sábado numerosos aficionados del Rayo se desplazaron al Carlos Belmonte para apoyar a su equipo. Hubo un riguroso control nominativo de entradas y canino y cacheos exhaustivos para que no se produjese ningún tipo de incidente. Una vez comenzado el choque, se escucharon cánticos de "es comunista, Zozulya es comunista".

