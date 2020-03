Messi se seca en El Clásico sin Cristiano Ronaldo

Noche aciaga para Leo Messi. El argentino pudo jugar el peor Clásico de los 43 que ha disputado y si no fue al menos uno de los peores. El Barcelona se apaga si su crack no aparece y sobre el césped del Santiago Bernabéu pasó inadvertido, pese a que acostumbra de hacer del Real Madrid una de sus mayores víctimas. Pero hace tiempo que Leo ya no es Messi contra los blancos.

Ya son cinco Clásicos seguidos los que Messi lleva sin marcar al Real Madrid. Las peores noticias posibles para el Barcelona, que cada año que pasa depende más de su estrella quien en junio soplará 33 velas. Se ha visto en varios partidos esta temporada y se volvió a ver en la noche que puede decantar toda una Liga.

Messi apenas entró en juego. En la primera mitad, anclado en su posición de ataque, la pelota apenas le llegó. La que tuvo, muy clara, se la sacó Thibaut Courtois con una gran parada. En la segunda parte se liberó y decidió bajar más al centro del campo para entrar en contacto con el balón, pero aquello no cambió mucho su incidencia en el juego.

El corte providencial de Marcelo ante Messi EFE

La acción que mejor resume el partido de Messi fue una jugada en la que pudo empatar el tanto de Vinicius. Frenkie De Jong lanzó un balón medido a la carrera del argentino, que entraba al área para medirse mano a mano con Courtois. Se hizo el silencio en el Bernabéu ante la ocasión que se le presentaba a su mayor amenaza y, cuando parecía que iba a marcar, apareció Marcelo como un rayo para desbaratar la oportunidad culé.

La impotencia de Messi contra la euforia de Marcelo y la afición madridista que celebraban la acción como un gol. El brasileño, que sufrió en sus espaldas en algún tramo del partido, salvó a su equipo y rebasó al '10' azulgrana. El Madrid desactivó a Messi desde el pitido inicial y ahí comenzó su victoria en El Clásico.

Dos años sin marcar al Madrid

El vacío que sintió Messi coincidió con la visita de Cristiano Ronaldo. Desde la marcha del portugués a la Juventus no se han visto las caras y desde entonces Leo no ha visto puerta contra el Madrid. Su último gol a los blancos fue en la temporada 2017/2018, más de dos años sin 'mojar' en el Santiago Bernabéu.

