Luis Suárez desvela la cláusula que le renovaría y que puede complicar los planes del Barça

Luis Suárez puede complicar la planificación deportiva del Fútbol Club Barcelona para los próximos años. Con 33 años y sumido en una grave lesión desde que se operara a comienzos de año, el uruguayo es uno de los nombres apuntados en la agenda del club catalán que podría abandonar las filas del equipo y dejar así hueco para otra gran estrella en un futuro próximo. Termina contrato en 2021 y no se habla de la renovación.

Sin embargo, el propio Suárez ha desvelado una cláusula que le puede atar por más tiempo al Barcelona. En una entrevista a RAC1, el delantero azulgrana ha contado que en su contrato está estipulada una renovación automática si juega el 60 por ciento de los partidos en los que esté disponible.

"Estoy feliz aquí y mi familia, también. Estoy donde siempre he querido estar y me siento útil. La decisión tiene que venir del club, ellos saben mi predisposición. Quiero seguir, pero no depende de mí. Pero también está la opción de que el año que viene si juego el 60 por ciento de los partidos en los que estoy disponible, renuevo", comentó su futuro.

Luis Suárez, en el derbi catalán de La Liga entre el Espanyol y el Barcelona Reuters

Lautaro, el sueño culé

Unas palabras que llegan semanas después de que se hablara con fuerza de que el Barcelona estudia fichajes como el de Lautaro Martínez -un delantero joven y con proyección- para sustituir a Suárez, que con 33 años ya ha entrado en la fase final de su carrera deportiva.

La lesión de Suárez

Suárez también habló de su lesión y asegura que estaba jugando con dolor antes de pasar por quirófano: "Estaba jugando porque estaba acostumbrado a jugar con dolor. En la rodilla derecha tenía problemas. En el cartílago, también tuve un quiste meniscal. Esto te genera que fuerces otras zonas de la rodilla y todo se junta y te genera problemas. Soy fuerte en relación a las críticas y también soy fuerte para volver a estar bien", contó.

