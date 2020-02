Bordalás: "Esto quedará para la historia del Getafe"

El Getafe ha conseguido un logro histórico este jueves. El equipo dirigido por José Bordalás eliminó al Ajax de la Europa League y se clasificó para octavos de final de la competición europea. El resultado cosechado en el partido de ida le dio una gran ventaja respecto a su rival y supo aprovecharla en la vuelta.

A pesar de haber caído este jueves por 2-1, el 2-0 logrado en el Coliseum Alfonso Pérez fue suficiente para la clasificación. El entrenador del Getafe habló tras el encuentro y, posteriormente, en rueda de prensa para analizar el compromiso.

Ajax - Getafe

El Getafe aún no es consciente del logro

"Imagino que dentro de unas horas seremos conscientes de lo que hemos conseguido. Esto quedará para la historia ante un equipo como el Ajax. Tiene mucho mérito, es increíble. Estoy súper feliz. Ha sido el partido que más aficionados ha tenido el Getafe fuera. Ha sido fantástico".

El gol a los cinco minutos, clave

"Empezar marcando ha sido importante. El equipo nunca bajó los brazos. Hemos tenidos dos palos. Si llegamos a marcar un segundo gol habría sido distinto. Es bueno para Getafe, para el fútbol y para la gente".

Rival para octavos

"Seguimos siendo un equipo pequeño y hay que disfrutar. Lo intentaremos de nuevo porque hay equipazos".

Tensión al final del partido

"Al final han ido todos a protestar al cuarto árbitro y les dije que dejaran de protestar. Al final estaban los ánimos calientes y es anecdótico".

Peor momento del partido

"Malos momentos casi ninguno. Hemos sido muy superiores ante un equipazo como el Ajax. Tiene un mérito enorme. Todo mi reconocimiento a este equipo. Ha sido un partidazo. Un gol anulado injustamente, tres palos, otras claras… Y ellos los dos goles y poco más. Tiene un mérito enorme y será histórico. El Getafe ha demostrado ambición y estoy muy feliz".

Tangana entre los banquillos

"Siempre estás preocupado ante un rival con un nivel tan impresionante. Estuve tranquilo porque el equipo entró bien al partido. En esa acción solo digo que durante la semana tuvimos que aguantar muchas acusaciones falsas e infundadas sobre el partido de Getafe. Allí fuimos superiores y el ambiente estaba caliente desde el pitido inicial. El equipo no se arrugó y fue superior. No pasó nada. Protestaban todas las acciones desde el minuto uno y se lo he recriminado porque había ánimo de intimidación".

Bordalás y Ten Hag

Ambiente del Johan Cruyff Arena

"Desde el principio la afición estaba animando y era una caldera, pero el equipo salió atrevido y marcamos a los cinco minutos. Nos empataron pronto y fue complicado. Los chicos han hecho una eliminatoria fantástica".

Forma de frenar al Ajax

"El equipo ha hecho un trabajo fantástico a nivel defensivo y también ofensivo aunque nos faltó acierto. No es fácil porque son muy bien dotados técnicamente. Incluso defendiendo bien es complicado porque dominan los espacios y saben moverse. Se preveía un partido difícil y así lo fue".

Mensaje a los aficionados

"Darles las gracias y felicitarles. Están toda la temporada alentando y es algo histórico. La vez que más getafenses han acudido a un partido en Europa. Darles las gracias porque estarán disfrutando de esta gran gesta que quedará para la historia del club".

Críticas al juego del Getafe

"La gente no dice nada. Ha escuchado falsedades de este equipo que juega fantástico y estoy orgullosísimo. Ha sido superior a un todopoderoso como el Ajax y solo puedo felicitarles".

