"Cuando haya elecciones en el Barça, me encantaría ser presidente"

Josep Maria Bartomeu acaba su mandato al frente de la presidencia del Barcelona en junio de 2021. El dirigente no puede ser reelegido por lo que la idea es designar a un sucesor que mantenga la línea del actual máximo mandatario. El gran favorito para el cargo es Emili Rousaud, nombrado recientemente vicepresidente institucional del club.

Hasta el pasado mes de enero era vocal de la junta directiva. No obstante, ya se postula como candidato para sustituir a Bartomeu y así lo ha confirmado en una entrevista en El Economista. Rousaud ha asegurado que cuando llegue el momento le encantaría ser presidente.

"Soy barcelonista desde la cuna y me hacía muchísima ilusión y en un momento dado conocí a Josep Maria Bertomeu y me dio la posibilidad. Ahora me siento muy honrado y agradecido por que mis compañeros de junta me vean como un candidato plausible, ya que Bartomeu no puede repetir mandato", explicó.

Josep Maria Bartomeu, presidente del FC Barcelona Reuters

Además, el vicepresidente institucional manifestó que cuando llegue el momento electoral, sí le hace mucha ilusión presentarse como candidato y le encantaría ser presidente, pero todavía no están en ese momento. "Y entonces decidirán los socios, porque sabemos que hay otros candidatos que se van a presentar", agregó.

Sin patrocinador para la reforma del estadio

También ha sido preguntado sobre la razón por la que el Barcelona aún no ha conseguido un patrocinador que se haga cargo de la reforma del Camp Nou: "Llegaron dos ofertas para los derechos de denominación del campo, pero no prosperaron por diversas razones, no solo económicas. Pero tenemos un vehículo financiero puente para poder elegir con tranquilidad el aliado idóneo".

