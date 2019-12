Jürgen Klopp: "Messi es el mejor que he visto, pero Van Dijk se merecía el Balón de Oro"

Lionel Messi hizo historia en París al ganar su sexto Balón de Oro, una cifra que nunca antes un futbolista había alcanzado. 'La Pulga' venció aunque muchos hubiesen preferido que el honor hubiera recaído en la figura de Virgil Van Dijk. De hecho, sin los votos de Oceanía, el ganador hubiese sido el holandés.

Sobre las votaciones y el flamante Balón de Oro 2019 ha hablado Jürgen Klopp. "Si solo te fijas en un año, honestamente no puedo recordar una temporada más impresionante de un defensa. Así que Virgil también se merecía el Balón de Oro y de hecho he leído que estuvo bastante cerca de lograrlo", ha apuntado el técnico alemán en rueda de prensa.

Virgil van Dijk, jugador del Liverpool, junto a su pareja Rike Nooitgedagt REUTERS

Esto no quiere decir que Klopp no haya puesto de relieve que Messi es el mejor que ha visto en su vida: "Ya he dicho unas quinientas mil veces en mi vida que Messi es probablemente el mejor jugador que he visto en mi vida. De pequeño vi un poco a Pelé y Beckenbauer y luego vi con más frecuencia a Maradona y Messi".

Messi y los seis

Jürgen Klopp ha asegurado, para zanjar el tema, que tanto Leo como Cristiano Ronaldo se merecen los once trofeos que suman entre los dos: "No sé cómo habrían jugado los demás hoy en día, probablemente también de forma bastante excepcional, pero Lionel está aquí ahora y ha ganado merecidamente seis Balones de Oro, igual que Cristiano ha ganado cinco".

[Más información: "José Mourinho estaba desesperado por volver a entrenar"]