Robert Moreno rompe su silencio: "No sé por qué Luis Enrique no me quería de segundo"

Después de varios días al margen de los focos mediáticos, Robert Moreno ha roto su silencio públicamente ante la prensa después de su salida de la Selección. El técnico atendió a los medios de comunicación presentes a las puertas de su domicilio sobre algunas de las cuestiones que más incógnitas habían dejado tras su marcha.

La posibilidad de que Robert volviera a su anterior puesto de trabajo en el combinado nacional no estaba sobre la mesa por petición de Luis Enrique. "No sé que ha pasado, preguntadle a él", respondía el catalán cuando la prensa le preguntaba el motivo por el que 'Lucho' no le quería como su segundo en la Selección.

"Lo mejor para ambas partes es que quede entre nosotros. Si la otra parte quiere hablar que hable, yo no tengo nada que decir porque no creo que sea bueno para nadie, sobre todo para mí", señaló Moreno cuando era preguntado por los motivos que habrían precipitado problemas en su relación personal. "Permitidme que en este momento el primero en el que piense sea en mí", añadió.