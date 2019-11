El error que la Federación reconoce con el VAR esta temporada

La tecnología VAR ha seguido dando errores esta temporada. Las quejas que se han repetido durante este inicio de temporada por parte de varios clubes han puesto en perspectiva los problemas que siguen produciéndose esta 'ayuda' arbitral. Velasco Carballo ha compadecido ante la prensa como suele hacer cada tres meses para analizar la 'evolución' y ha confirmado varios errores.

Aún así, a pesar de las quejas y de las diferencias en la forma de aplicar los criterios arbitrales con la tecnología, ha defendido encarecidamente que el VAR no ha fallado tecnológicamente en ningún momento. Sí que ha hablado de "incidencias tecnológicas", pero ha asegurado que en toda situación se subsanaron.

Velasco Carballo: "El VAR no ha fallado ni una vez en todos los chequeos. No ha habido fallos tecnológicos en todo el campeonato. Los 3000 chequeos están a vuestra disposición"

El problema con el tiempo

Lejos de solucionar los 89 segundos de media en cada intervención del VAR de la temporada pasada que ya pusieron en el candelero la polémica, han empeorado con el nuevo proveedor. La media de la 2019/2020 está en los 93 segundos según han presentado en la comparecencia.

Lo que no ha aclarado es por qué no se corresponden los minutos añadidos con lo que se pierde. Es una queja que no termina de encontrar solución, aunque poco a poco se ven alargues que se corresponden más con lo que se ha perdido.

4 errores no corregidos

En esa búsqueda del cien por cien de acierto en los incidentes durante los partidos, los dos representantes del Comité Técnico de Árbitros confirmaron un acierto del 91% en 276 acciones en el área de penalti, con 23 errores arbitrales que algunos se han subsanado y otros, reconocen, que no.

EN CIFRAS | Carlos Velasco Carballo, presidente del @CTA_RFEF, hace balance de los aciertos y errores de los árbitros en lo que va de temporada.



El VAR ha intervenido en el 11% de los goles.

En concreto son cuatro los que no se han corregido en lo que va de temporada. No señaló, como acostumbra Velasco Carballo, esos errores, pero muy probablemente sean los que más polémica han causado. Se recuerda ese penalti que no fue penalti porque el contacto fue fuera del área contra el Leganés o, más recientemente, la mano de Zou Feddal que tanta controversia produjo.

El famoso Tendón de Aquiles

El curso comenzó con la polémica por las tarjetas rojas cuando se hiciera una entrada que afectase al Tendón de Aquiles para proteger a los futbolistas. Una vez más, las decisiones de los árbitros no correspondían a un mismo criterio que parecía claro en la famosa circular.

Velasco Carballo ha aclarado que "no hay cambio de criterio" sobre las entradas a esa zona porque "nunca va a cambiar el criterio de los árbitros". "Los árbitros tienen que evaluar en el momento de la acción cómo impacta, con qué superficie, dónde está el balón... para decidir si es amarilla o roja. Hay acciones que los árbitros evalúan bien y a veces mal", puntualizaba.

