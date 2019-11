Michel Platini estalla y 'desmonta' el VAR: "Es una hermosa mierda"

Michel Platini ha sido entrevistado en la televisión pública italiana RAI 2. El que fuera futbolista profesional y expresidente de la UEFA ha tenido duras palabras para la tecnología en el arbitraje y su introducción en el mundo del fútbol. Platini no está nada de acuerdo con su uso ni con su forma de uso.

"Me llevaría media hora explicar por qué no resuelve los problemas, los mueve, estoy en contra del VAR, creo que es una hermosa mierda", criticó durante la entrevista.

Platini también fue cuestionado sobre su situación actual tras dejar el puesto en la presidencia tras ser inhabilitado por corrupción. Sorprendió al reconocer que todavía se plantea volver aunque no desveló dónde ni cómo: "A los 64 años todavía tengo la oportunidad de hacer una última aventura, pero no me quiero equivocar y tengo que pensarlo".

Relación con Infantino

"En la FIFA no me querían como presidente porque deseaba defender al fútbol y era el único exjugador que podía convertirse en presidente", dijo como crítica hacia el máximo organismo del mundo del fútbol. Plantini admitió que no guarda ningún tipo de relación con Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA.