Rubiales no garantiza el futuro de Robert Moreno en la Selección

Luis Rubiales habló ante los medios tras la goleada de la selección española ante Malta. El presidente de la federación ha sido protagonista en los últimos días por su polémica con Javier Tebas tanto por su decisión de llevar la Supercopa a Arabia Saudí como por el Villarreal - Atlético de Madrid de Miami.

Pero, tras asegurarse la clasificación en el último parón y el primer puesto en Cádiz, no se pronunció sobre una renovación para Robert Moreno. La tradición era que siempre que se conseguía una clasificación, se renovaba al seleccionador.

Sobre esto, Rubiales ha comentado que "hay normas que se mantienen y otras que no" y ha dejado el peso de la decisión en el responsable deportivo, Francisco Molina. "Cuando acabe la clasificación hablaremos y a ver qué se hace, Robert está haciendo un trabajo muy bueno y no hay más que hablar", comentaba el presidente.

La guerra Tebas-Rubiales

Sobre el partido que se iba a jugar en Miami, Rubiales ha señalado directamente a Javier Tebas y cree que ha puesto a Villarreal y Atlético "a los pies de los caballos". "Desobedecer una decisión de FIFA del año pasado" podría exponerles a una sanción según el presidente de la RFEF. "No queremos ningún mal para los clubes españoles, pero tienen que aprender a ajustarse al reglamento", aseguró el exfutbolista.

También tiene el frente de la Supercopa abierto, después de que no consiga una televisión que la retransmita. "Nos gustaría que todos estuvieran contentos, que todo el mundo quiera aportar, pero no voy a criticar a nadie", comentaba Rubiales. Aseguró que se televisará y no se ha preocupado demasiado por la situación porque "si hay alguien que no quiere pujar, tiene todos sus derechos".

