Griezmann se confiesa sobre sus primeros en el Barça: "Iba a ser difícil"

Antoine Griezmann está lejos de alcanzar su mejor nivel en el Barcelona. Su adaptación no está siendo la esperada por los seguidores y las críticas no han tardado en llegar. Sus primeros meses en el conjunto azulgrana están siendo difíciles aunque el delantero ha asegurado que no se trata de una sorpresa ya que se lo esperaba.

"Estoy aprendiendo mucho aunque ya sabía que llegar al Barça iba a ser difícil", reconoció tras la victoria de Francia ante Moldavia. Uno de los factores señalados por el jugador es su posición en el tridente. Griezmann suele estar en el medio, demarcación que en el Barça no tiene.

"Si juego más centrado, me oriento mejor. He jugado en esa posición durante muchos años, y ahora lo que tengo que hacer es adaptarme", confesó el atacante. Didier Deschamps también habló sobre la situación de Griezmann y la diferencia entre el Atlético de Madrid y el Barcelona.

Antoine Griezmann y Ernesto Valverde, durante un partido EFE

"Su momento en el Barcelona está lejos de ser catastrófico, es una cuestión de posición en el campo. Estaba mejor en su posición en el Atlético de Madrid", manifestó el seleccionador francés.

Francia celebró su clasificación para la próxima Eurocopa, su decimotercera gran competición consecutiva, con un gris triunfo en París ante Moldavia, a la que solo consiguió doblegar a última hora gracias a un penalti transformado por Oliver Giroud tras muchos minutos de dominio estéril (2-1).

En Saint Denis ni siquiera necesitaron el mejor nivel de sus estrellas. Griezmann continuó en su línea mediocre de los últimos partidos con el Barcelona y Mbappé, pese a que lo intentó de todas las maneras, no estuvo nada acertado de cara a gol.

[Más información: El mentor de Griezmann dispara contra Valverde por su falta de adaptación]