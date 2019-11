Una goleada... y varios puntos: el golpe viral del seleccionador de Malta en el Carranza

No fue el mejor día para Ray Farrugia. El seleccionador de Malta no pudo hacer frente a la Selección y se volvió a la isla con un 7-0 en el marcador. Con ese resultado España se aseguró el primer puesto de la fase de clasificación y la selección maltesa tendrá que seguir luchando con Islas Feroe por no ser la peor selección del grupo.

No fue lo peor que le sucedió, ya que mediada la segunda parte del partido, se dio un golpe con el banquillo que le dejó 'grogui' para el resto de la noche. Fue tan fuerte el golpe que se hizo una brecha, tuvieron que ponerle un apósito y necesitó hielo en la cabeza. El dolor era tan fuerte que no se le vio fuera del banquillo el resto del encuentro.

"La mejor selección del mundo"

Después de todo esto, en rueda de prensa el propio entrenador se refirió a la Selección, como "la mejor del mundo". Fue tal la alabanza que considera que España "va a ganar la Eurocopa". No se sabe si todo esto ha sido producto del golpe o si realmente ve favorito al conjunto de Robert Moreno.

