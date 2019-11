Ortega Smith niega el saludo a Gerard Piqué: "Ha despreciado a España"

La polémica está servida cuando Gerard Piqué y la política se unen. En este caso ha sido durante la presentación de su nueva Copa Davis en la que ha coincidido con varios políticos. Concretamente, el culé se vio las caras con Javier Ortega Smith, el secretario general de Vox y concejal del partido en Madrid.

La imagen del exabogado sentado justo detrás de Piqué era llamativa y en ningún momento se cruzaron las caras. En declaraciones a El Chiringuito de Jugones de Mega, Ortega Smith tranquilizó a todo el mundo diciendo que no se había puesto detrás "para darle una colleja".

◘¡OJO A ESTO! PIQUÉ presenta su #CopaDavis en Madrid rodeado de POLÍTICOS y se lleva el DARDO de @Ortega_Smith. El reportaje de @marcosbenito9. pic.twitter.com/Fx6kFO7mbt — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 13, 2019

Tampoco se saludaron durante el acto, por lo que tenía que dar una explicación. "No le he saludado ni hoy ni nunca, no voy detrás de él para saludarle", comentaba Ortega Smith asegurando que "un deportista que ha despreciado a España, que ha abogado por la división del país, no me gusta nada".

