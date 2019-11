Valverde: "He comido con el presidente y me siento respaldado"

El Barça juega este fin de semana en el Camp Nou ante el Celta después de perder ante el Levante en La Liga y empatar en el mismo escenario ante el Slavia de Praga. Los blaugranas necesitas disipar las dudas que tienen sobre su cabeza tras estos resultados y, en concreto, un Valverde que está siendo más cuestionado que nunca.

El entrenador culé ha comparecido en rueda de prensa y ha hablado sobre si se siente cuestionado por su futuro en el banquillo culé. "No me preocupa", contestaba de forma directa el técnico vasco cuando le preguntaban, también directamente, si se sentía preocupado por lo que pueda decidir el club.

Además, ha aclarado que ha comido con Josep María Bartomeu y que "el club siempre me ha apoyado y me siento respetado", argumentaba Valverde. Sobre las críticas que está recibiendo el equipo comentaba que "lo entienda o no lo entienda, es así".

"Si el partido lo hubiésemos llevado mejor, todo el mundo estará más tranquilo. En el segundo tiempo frente al Slavia corregimos los errores y estuvimos mejor. Hay que aceptar las cosas como son. Me lo preguntas hace una semana y esta rueda de prensa era una autopista sin problema", explicaba el entrenador blaugrana.

El Clásico a mediodía

La posibilidad de que El Clásico se juegue en el horario que estaba previsto en su fecha inicial está cobrando fuerza en los últimos días. Cuestionado por ello, Valverde ha dejado claro que "no lo entendería". "No tengo noticias de eso, pero de cara a la gente no estaría bien. Lo normal es que se juegue durante la tarde. Está bien que se pueda ver en países lejanos pero tampoco está de más que nos puedan ver desde aquí", argumentaba el técnico culé.

