Edu Aguirre y el gran debate blanco para El Clásico: "Al 100%, Bale jugará sobre Rodrygo"

La irrupción de Rodrygo Goes en el Real Madrid ha puesto el foco sobre Gareth Bale y el riesgo que corre este de perder su sitio en el once con Zinedine Zidane. Para Edu Aguirre, como declaró en El Chiringuito, no hay tanto debate si el galés está al 100%. El tertuliano cree que en El Clásico, si no pasa nada raro, jugará el '11' por delante del brasileño.

Además, Edu Aguirre se rindió a Rodrygo. Opina que no es normal lo que hizo, ya que no todo el mundo es capaz de marcar tres goles en un partido de Champions y menos con 18 años. Aún así, señala que era algo que se veía venir.

Bale sobre Vinicius

"Yo creo que va a poner a Bale. Si el sábado en Eibar mete otros tres y en el Valencia otros tres, en el Camp Nou juega Rodrygo. Al 100% lo lógico es que juegue Bale".

◘ "Al 100%, lo LÓGICO es que JUEGUE BALE". Las PALABRAS de @EduAguirre7 en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/UU9IaUjNPC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 8, 2019

Euforia con Rodrygo

"Es una euforia lógica. No hablamos de un chaval que ha hecho dos regates y ha hecho una asistencia. Es un chaval que ha metido tres goles en un partido de Champions. Cualquier jugador del mundo es portada en todos sitios al meter tres goles en Champions y lo ha hecho uno de 18 años que, además, ha dado una asistencia".

Se veía venir

"Con Rodrygo ya veníamos prevenidos. Todos o mucha gente decía 'Vinicius es bueno, pero el que ha fichado el Madrid que está en Brasil es mejor'".