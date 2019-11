Gatti critica la felicitación de Hazard a Rodrygo: "El 'gordito' tiene celos"

La actuación de Rodrygo Goes ante el Galatasaray sigue acaparando elogios. Su hat-trick no ha pasado desapercibido para nadie y en El Chiringuito volvieron a comentar su partidazo. El 'Loco' Gatti fue uno de los que se mostró más impresionado por lo que ofreció el brasileño sobre el campo.

Sin embargo, Gatti dejó un comentario algo polémico. No le gustó la forma en la que Hazard, o el 'gordito' como le llama de forma 'cariñosa'. Un saludo frío a su parecer, motivado por el momento que atraviesa el futbolista belga.

El hat-trick de Rodrygo

"Rodrygo juega como juegan en Brasil. Es un crack. Lee el partido, tiene ubicación... Otro chico mete tres goles y lo tienen que ir a correr a la tribuna. Este chico lo festejó con inteligencia, paciencia. Es alergia, pero sabe que está en ese nivel".

El vestuario le arropa

"Da gusto jugar con Benzema, porque se aprende. Me gustó como se portó el plantel, el abrazo de James. En cambio el 'gordito' estuvo frío".

El saludo de Hazard

"No me gustó como le saludó. Para mí tiene que abrazarlo, contento. No se levanta. Debe estar dolido porque es uno de los más grandes del Madrid y todavía no ha dado con la tecla y se siente defraudado. No tengo dudas de que se saldrá en el Madrid. Hay celos ahí".

La cabeza de Rodrygo

"Rodrygo sabe caminar por la cancha y parece un jugador veterano con 19 años por el campo".

Vinicius necesita pausa

"En cambio Vinicius, que a mi me encanta, corre más rápido que la pelota. No se sabe controlar. A la pelota la hay que dominar":