El 'procés' pone en guerra a las peñas del Barça fuera de Cataluña: "No todos somos independentistas"

La politización del FC Barcelona, la situación por la que está atravesando Cataluña y la opinión del equipo de Ernesto Valverde sobre la sentencia del 'procés', ha hecho que muchos seguidores del equipo azulgrana, que se sienten españoles, muestren su malestar, llegando incluso a desmarcarse totalmente del conjunto culé. Y todo por mezclar política y deporte.

Es tal el caso que incluso una Peña Barcelonista Alicante tuvo que echar el cierre por la pérdida de socios, tras bajar de 100 a 20 miembros en ocho años, en gran parte por el creciente malestar por la situación política en Cataluña.

"Hubo socios que se dieron de baja por la deriva independentista de la directiva del club azulgrana", comenta Ricardo Mourisco en una entrevista a EL ESPAÑOL, el extesorero de Peña Barcelonista de Alicante, fundada en 2010 y que hasta finales del año 2017 llevaba el nombre del exjugador blaugrana Joaquín Albadalejo. Este periódico ha podido hablar con Ricardo sobre todo ello.

¿A qué te dedicas ahora?

Estoy jubilado desde hace un par de años.

¿Cómo surge la peña?

Había un grupo de culés en un barrio de Alicante y a uno de ellos se le ocurrió fundar una peña en 2010. Coincidió en que Joaquín Albaladejo, que jugo en el Barcelona, era del barrio y hablaron con él para ver si le importaba que la peña llevase su nombre, a lo que contestó que sin problema, por lo que se fundó como Peña Barcelonista Albaladejo. Eran unas siete personas y empezaron a captar socios, siendo yo uno de ellos. Así empezó todo.

¿Cuándo te metes en la peña?

En marzo de 2011. Yo empecé siendo socio y con el paso de los años, exactamente en 2015, me convertí en el tesorero. Hubo tres directivas distintas con tres presidentes.

Hasta finales del año 2017 tenía el nombre de Albaladejo, ¿por qué se cambió?

Resulta que el exjugador del Barça nos presentó un escrito donde nos explicaba que no quería que su nombre apareciese más en la peña, aunque él siguió siendo socio. Todo ello ocurrió debido a unas discrepancias y discusiones entre él y el presidente que había en ese momento.

¿Cómo has vivido todos los años en la peña?

Muy bien. Los primeros años fueron estupendos. Hacíamos también dos o tres viajes al año para ver algún partido de Liga y de Champions.

¿Hubo altibajos de poder echar el cierre antes o siempre existió la idea de manteneros?

Siempre tuvimos esa idea. Pero cuando surgió el tema del 'procés' y el referéndum, muchos se fueron y otros aprovecharon para hacer lo mismo. Si en una peña no hay socios que paguen su cuota, al final mantenerla es imposible. Llegamos a ser 120 y nos quedamos en 20 con todo esto. Aguantamos un año, pero ya no pudimos más por todos los gastos que teníamos. Decidimos liquidarla y acabar con ella. La cuota era de 100 euros al año, pero con 20 personas subió a 300. Convocamos una asamblea, dimos nuestra opinión y por mayoría se decidió cerrarla. En 2017, una peña nos llamó para fusionarlos debido a que se les fueron también muchos socios, pero no se llevó a cabo.

¿Cuáles fuero las razones del cierre y de que poco a poco se fuesen los socios?

El referéndum, el 'procés' y y la situación por la que estaba atravesando Cataluña. Hubo socios que dijeron que eran antes españoles que culés. Aunque seguirán siendo del Barcelona, pero no querían que se les relacionase con el independentismo y con ese movimiento.

¿Estás en contra de que el Barça mezcle política y fútbol?

Sí. Y nunca lo hicimos nosotros. La mitad de los socios del Barcelona son independentistas, su política es la que es y el Barça es así. Yo nunca mezclaba ambas cosas ya que es un tema que ha hecho mucho daño.

Como aficionado del Barça, ¿te duele y es triste que tu equipo sea así?

Sí. Todas los peñas de Alicante que nos llegamos a reunir piensan igual. Suponemos que el 50% son independentistas y el otro no. Pero todos los culés que hay por España y por el mundo son solo azulgranas y no tienen que ver nada con la independencia. El Barcelona no es solo esa gente que quiere la independencia.

¿Por qué crees que con el paso de los años el Barcelona ha pasado a tener una deriva independentista?

Hace años se veían pancartas y banderas de España en el Camp Nou. Por lo que oigo, ha influido mucho la educación en el colegio y la politización del tema. Mezclan política y fútbol para contentar. La mayoría de la directiva del Barcelona es independentista, ya que si fuese lo contrario, no habría pasado todo esto. Ahí está el ejemplo del Espanyol, que nunca mezcla nada y respeta todo el mundo.

¿Entiendes que haya gente que sean culés y no independentistas que estén cansados de todo?

Desde luego. Les molesta mucho. Hasta yo me encontré con un socio de una peña de Alicante que me dijo que no quería saber ahora nada del Barcelona. Para muchos culés, España está por encima de todo, incluso del Barça.

¿Desde LaLiga se debería sancionar las pancartas independentistas del Camp Nou?

No sé qué decirte a eso. Si se meten es contraproducente porque al partido siguiente habrá el doble.

¿La política y la posición que ha adoptado el Barcelona ha hecho sangrar al barcelonismo y dividirlo?

Sí. Y la postura que ha adoptado la directiva del Barça ha hecho mucho daño fuera de Cataluña.

¿Puede ser peligroso esta deriva independentista del Barça?

No sabría que decirte. Los que han renegado del Barcelona ya lo han hecho, pero muchos siguen ahí y lo seguirán siendo, aunque no quieren que se les ponga la etiqueta de independentistas.

¿El Barcelona usa la política para su beneficio?

Sí.

¿Es triste que gente como tú y aficionados culés catalanes no independentistas hayan tenido que pagar el comportamiento del Barça?

Sí. Yo me siento español y duele que nos digan que somos independentistas o catalanes por el simple hecho de ser del Barcelona. Todo eso es culpa del Barça.

Esteladas en el Camp Nou durante el Barcelona - Valladolid de La Liga Reuters

¿Por qué el Barcelona se inclina hacia el independentismo?

Tendrá sus razones. Cuando lo hacen es porque tendrán más peso las personas independentistas. Una gran parte de la directiva quiere la independencia.

¿Por qué vosotros no rompisteis vinculación con el Barça como señal de protesta?

Porque por encima de todo estaba nuestra afición al Barcelona. Hacer algo así creo que era una decisión muy fuerte. Si llegamos a hacer eso, no hubiésemos salvado tampoco la peña.

¿Tienes en mente crear una nueva peña?

No creo. Si se tranquilizase todo el tema en Cataluña, tal vez, pero de momento nada.

¿Piensas que la cosa se tranquilizará?

Espero que sí. A ver si con el nuevo Gobierno que salga se sientan a negociar, hablan y se tranquiliza por el bien de todos, de los catalanes y de la economía. Aunque te pones a pensar lo que ocurre y es difícil.

Pongamos en el supuesto que Cataluña se independiza, ¿entenderías que el Barça no jugase La Liga?

Existiría un tema económico que perjudicaría a la liga española y a la catalana. El Real Madrid lo ganaría todo y el Barcelona igual. Pienso que las televisiones y los organismos harían todo porque no se diese. Al final se entendería y todos jugarían en la liga española.

