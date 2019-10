Ángel Torres denuncia la situación en Cataluña: "Si no entran en razón, mano dura con ellos"

Son muchas las voces que dentro del mundo del fútbol se están postulando en el conflicto catalán y, concretamente, con lo que está sucediendo estos días en Barcelona. El último en hacerlo ha sido el presidente del Getafe, Ángel Torres, que, después del partido de la Europa League, mostró su descontento con la situación.

Torres comentó en los micrófonos de El Transistor de Onda Cero que lo que está pasando "me duele mucho". "Ha sido terrorífico, lo que hay que hacer es sentarse a dialogar para que todo esto se arregle, y si no se entra en razón, mano dura", argumentó el presidente del Getafe.

"No se puede secuestrar a un país y hay que hacer ver a los independentistas, a los que hay que respetar, que no están solos", comentó el máximo mandatario del club azulón visiblemente afectado. Además, advirtió a todos aquellos "que no quieran vivir en España, que se vayan".

Error con El Clásico

También opinó sobre el cambio de fecha de El Clásico. Para Ángel Torres es "un error por parte de todos, se han precipitado". El presidente del Getafe confiaba en que "el Gobierno garantizaba la seguridad", por lo que es "un error".

